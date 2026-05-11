Danny Ocean y los Jonas Brothers electrizan el Movistar Arena de Chile

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Danny Ocean reafirma su estatus como uno de los referentes del pop venezolano. No solo acumula millones de seguidores y cantará en el Mundial 2026, sino también compartió escenario con el grupo estadounidense “Los Jonas Brothers”.

Danny Ocean cantando en Chile

El intérprete de 34 años subió al escenario del Movistar Arena de Santiago, para unirse al trío estadounidense e interpretar su hit global, “Me Rehúso”.

En las plataformas digitales se muestran los videos del momento exacto que Danny hace acto de presencia en el escenario, con mucho estilo, saludando y comienza a cantar a todo pulmón.

Ocean mostró complicidad y conexión con los cantantes, en especial con Nick, quien tocaba la guitarra. Mientras que Joe y Kekin, cantaban el tema que dentro de poco cumplirá una década de estreno.

“Gracias, Santiago. Buenas noches”, dijo Ocean al finalizar el tema, y despidiéndose del trío, que se encuentra realizando con exitosa una gira que lleva por nombre “JONAS20: Greetings From Your Hometown Tour”.

Éxito de "Me Rehúso"

En el tema lanzando en el año 2016 marcó un antes y después en la carrera de Daniel Alejandro Morales Reyes, posicionándose en todas las listas de música latina, en especial Spotify, en la que tuvo muchas reproducciones.

Desde entonces el venezolano ha logrado consolidar una carrera en la industria de la música nacional e internacional, estando nominado a los Grammy Latinos.