Danny Ocean, primer venezolano en encabezar una ceremonia de apertura en el Mundial

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Se ha anunciado que el Mundial 2026 tendrá tres ceremonias de apertura en cada una de sus sedes: México, Estados Unidos y Canadá, con artistas internacionales de distintas culturas y ritmos; en una de ellas suena con fuerza un cantante venezolano.

El país azteca albergará el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México al ritmo de Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules, quienes se unen por primera vez en un mismo escenario el 11 de junio.

Por su parte, en Canadá y Estados Unidos se celebrará la apertura el 12 de junio con un amplio cartel de estrellas. En el BMO Field de Toronto se presentarán Alessia Cara, Michael Bublé y Alanis Morissette; mientras que en el SoFi Stadium estarán Katy Perry y Lisa de BLACKPINK.

Danny Ocean en el Mundial 2026

Según reportes de medios internacionales, Danny Ocean estaría entre los artistas para ofrecer el sabor latino en la Copa del Mundo, junto a exponentes como J Balvin y Anitta.

Aunque el venezolano no ha confirmado su asistencia a través de sus redes sociales, los fanáticos ya se encuentran celebrando esta nueva oportunidad para el intérprete de “Me Rehúso”.

Danny Ocean / Cortesía

Canción oficial de la Copa del Mundo 2026

Shakira fue confirmada como la voz oficial del Mundial 2026 con “Dai Dai”, tema que marcará el inicio de una nueva era musical para el torneo deportivo más importante y que ya genera expectativa entre fanáticos del fútbol y seguidores de la artista.