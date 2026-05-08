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Mundial 2026 apuesta por tres ceremonias de apertura

Conoce a los artistas que pondrán el toque musical en una de las competencias de fútbol más importantes de todo el mundo 

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Elvis González
Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 03:22 pm
Mundial 2026 apuesta por tres ceremonias de apertura
Mundial 2026 / Cortesía
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La tarde de este viernes 8 de mayo La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), ha revelado el formato innovador para lo que será la inauguración del Mundial 2026.  

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La organización celebrará el inicio del torneo futbolístico en los tres países seleccionados que son México, Canadá y Estados Unidos.

Fechas y artistas seleccionados 

El mundo podrá ver los espectáculos con grandes artistas, que prometen brindar la mejor de la música y profesionalismo, para el torneo más importante del mundo.

En el Estadio Azteca de México se presentarán Maná, Belinda, Alejandro Fernández, Tyla y Los Ángeles Azules, el 11 de junio.

En el BMO Field de Toronto, Canadá, se presentarán Alessia Cara, Michael Bublé y Alanis Morissette, el 12 de junio.

Mientras que en el SoFi Stadium de Estados Unidos, serán Katy Perry y Lisa de Blackpink, también el 12.

Participarán otros importantes artistas como J Balvin, Anitta y Danny Ocean, el gran toque latino. 

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