Mundial 2026 apuesta por tres ceremonias de apertura

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La tarde de este viernes 8 de mayo La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), ha revelado el formato innovador para lo que será la inauguración del Mundial 2026.

La organización celebrará el inicio del torneo futbolístico en los tres países seleccionados que son México, Canadá y Estados Unidos.

Fechas y artistas seleccionados

El mundo podrá ver los espectáculos con grandes artistas, que prometen brindar la mejor de la música y profesionalismo, para el torneo más importante del mundo.

En el Estadio Azteca de México se presentarán Maná, Belinda, Alejandro Fernández, Tyla y Los Ángeles Azules, el 11 de junio.

En el BMO Field de Toronto, Canadá, se presentarán Alessia Cara, Michael Bublé y Alanis Morissette, el 12 de junio.

Mientras que en el SoFi Stadium de Estados Unidos, serán Katy Perry y Lisa de Blackpink, también el 12.

Participarán otros importantes artistas como J Balvin, Anitta y Danny Ocean, el gran toque latino.