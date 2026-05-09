Danny Ocean al Mundial 2026: conoce más detalles de su participación

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La música venezolana acaba de anotar uno de sus goles más importantes. Danny Ocean será una de las figuras principales del espectáculo inaugural del Mundial FIFA 2026, convirtiéndose en el primer artista venezolano de la era moderna en participar en una apertura oficial de este torneo.

El intérprete de “Me Rehúso” llevará el sonido latino y la identidad venezolana al legendario Estadio Azteca de Ciudad de México, uno de los escenarios más vistos del planeta, donde arrancará oficialmente la Copa del Mundo el próximo 11 de junio de 2026.

El Mundial 2026 tendrá sello venezolano

La FIFA apostó este año por un formato nunca antes visto: tres ceremonias inaugurales simultáneas en México, Canadá y Estados Unidos, como parte del histórico Mundial compartido entre las tres naciones anfitrionas.

Dentro de esa ambiciosa producción internacional, Danny Ocean aparece como una de las apuestas latinas más importantes del cartel musical, compartiendo protagonismo con artistas de talla global como J Balvin, Belinda, Maná y Los Ángeles Azules.

La presentación del venezolano se realizará en México, país que ha sido clave en la expansión internacional de su carrera y donde actualmente posee una de las comunidades de fanáticos más sólidas de toda Latinoamérica.

Más detalles del show de Danny Ocean

Aunque la FIFA todavía mantiene bajo estricta reserva buena parte de la producción artística, medios internacionales revelaron que Danny Ocean participará en uno de los segmentos musicales centrales de la ceremonia de apertura en el Azteca.

Fuentes vinculadas al evento señalan que el venezolano interpretará una mezcla especial de sus mayores éxitos con una propuesta audiovisual inspirada en la unión cultural latinoamericana, uno de los conceptos creativos del Mundial 2026.

Además, el artista habría estado trabajando desde hace meses con productores ligados al álbum oficial de la FIFA World Cup 2026, proyecto musical que busca fusionar sonidos de los tres países anfitriones.

Otro dato que ha generado expectativa es que la organización quiere darle protagonismo a artistas con fuerte impacto digital global, y allí Danny Ocean juega con ventaja pues actualmente figura entre los venezolanos más escuchados en plataformas de streaming y posee una audiencia masiva.