Danny Ocean y Belinda pillados en México previo al inicio del Mundial 2026

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La emoción por el Mundial 2026 sigue creciendo y ahora suma un ingrediente que promete hacer historia como lo es la música. Belinda y Danny Ocean fueron captados recientemente durante los ensayos de la esperada ceremonia de inauguración que tendrá lugar en Ciudad de México.

Las imágenes de ambos artistas trabajando en los preparativos no tardaron en generar revuelo entre los fanáticos. La expectativa aumentó aún más cuando la FIFA confirmó oficialmente que las dos estrellas forman parte del elenco que protagonizará el espectáculo de apertura.

Danny Ocean y Belinda: una química imborrable

Ver juntos a Belinda y Danny Ocean no solo representa una apuesta de primer nivel para la producción de la FIFA, sino que también deja en evidencia la conexión artística que ambos han construido durante los ensayos.

La llamada ‘princesa del pop mexicano’ y el intérprete de éxitos internacionales como “Me Rehúso” y “Crayola” se han convertido en dos de las figuras más comentadas en la previa del torneo, gracias a la energía y complicidad que han mostrado detrás de cámaras.

En sus redes sociales, el criollo publicó un video en el que aparece cantando su tema “Partidazo”, creado puntualmente para esta contienda deportiva. En el clip, no apareció solo, pues, le acompañaba su gran amiga mexicana, con quien ya ha compartido en eventos anteriores.

El Mundial 2026 como vitrina del talento

La participación de Belinda y Danny Ocean en la ceremonia inaugural representa uno de los mayores escenarios de sus carreras. Ambos artistas tendrán la oportunidad de presentarse ante millones de espectadores alrededor del mundo durante el arranque oficial de la Copa del Mundo.

Para Belinda, el evento supone un nuevo capítulo en una trayectoria marcada por la música, la actuación y su influencia dentro de la cultura pop mexicana. Su presencia en el Mundial forma parte de la colaboración que tuvo con Los Ángeles Azules para el tema “Por ella”.

Por su parte, Danny continúa ampliando su proyección internacional tras consolidarse como uno de los cantautores venezolanos más exitosos de la última década. Su participación en la apertura del torneo confirma el alcance global de su música y el protagonismo que ha ganado.