El inesperado encuentro de Danny Ocean y Shakira en México previo al Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y uno de los momentos más comentados de la previa tuvo como protagonistas a Danny Ocean y Shakira.

El cantante venezolano y la artista colombiana fueron vistos juntos en Ciudad de México durante los preparativos de la ceremonia inaugural del torneo, generando una ola de reacciones entre fanáticos de ambos artistas.

Danny Ocean y Shakira comparten en México

Un video difundido en redes sociales muestra a los intérpretes compartiendo una conversación distendida en lo que parece ser una zona de preparación previa al gran espectáculo que abrirá oficialmente la competición deportiva más importante del planeta.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios celebraron el encuentro entre dos de los artistas latinos con mayor proyección internacional de la actualidad.

Danny Ocean se prepara para hacer historia

El caraqueño forma parte del grupo de artistas seleccionados por la FIFA para integrar el Álbum Oficial de la Copa Mundial 2026 con su canción "Partidazo", una producción concebida para transmitir la emoción, la pasión y la energía que caracterizan al fútbol.

El intérprete de éxitos globales como “Me Rehúso” ha expresado en distintas oportunidades su entusiasmo por participar en un proyecto de semejante magnitud, especialmente porque representa uno de los escenarios de mayor exposición internacional para cualquier artista.

Además de integrar el álbum oficial, la FIFA confirmó que Danny Ocean también formará parte de la ceremonia inaugural que se celebrará el 11 de junio en el Estadio Azteca, convirtiéndose en uno de los representantes venezolanos dentro de un espectáculo.

Shakira, la gran protagonista

Si hay una artista que concentra la atención mediática en la antesala del Mundial es Shakira. La barranquillera volverá a asociar su nombre a una Copa del Mundo con la interpretación de “Dai Dai”, el tema oficial del torneo que grabó junto al artista nigeriano Burna Boy.

La canción será presentada por primera vez durante la ceremonia inaugural ante millones de espectadores alrededor del mundo.

La participación de la colombiana tiene un significado especial. Después de haber dejado huella en anteriores ediciones mundialistas con canciones que se convirtieron en fenómenos globales, la cantante vuelve a ocupar un lugar central dentro de la celebración futbolística.