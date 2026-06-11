Shakira afina los últimos detalles para hacer historia en la apertura del Mundial

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La estrella colombiana Shakira volverá a vivir momentos de felicidad y entrega con su presentación en la apertura del Mundial 2026 en México. Una celebración musical que conoce muy bien, ya que es la cuarta ocasión que la FIFA la solicita para participar en la máxima justa.

Ensayos en el Estadio Azteca

En las últimas horas, se han vuelto virales imágenes de la estrella de 49 años ensayando junto a su equipo, todo lo que realizarán en el imponente escenario del Estadio Azteca, de la Ciudad de México.

Shakira aparece vestida de negro bailando, moviéndose y muy concentrada realizando los pasos de la popular canción “Dai Dai”, que posiblemente cantará con el nigeriano Burna Boy.

La barranquillera lanzó un mensaje para toda su manada de “Lobas” y para el mundo, de lo preparada que está para una apertura llena de orgullo latino.

Shakira "Estamos listos"

“Ha sido una semana de ensayos sin parar para nosotros, estamos listos. No puedo esperar a verlos a todos mañana en la ceremonia de apertura de @fifaworldcup”, escribió en sus plataformas digitales.

Con vestimenta negra Shakira dejó al descubierto parte de su abdomen, realizando esos movimientos característicos de su cuerpo, en especial con sus caderas que una vez más deleitarán a todo el mundo.

Los días previos al mundial han sido para que la ganadora de cuatro Premios Grammy no solo practique cada momento del show, sino también para encontrarse con personalidades de la música como Madonna y Belinda.