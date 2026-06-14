Oliver Tree y Gaspi: Ambos habrían fallecido en un accidente en Brasil

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En redes sociales corre información de una supuesta muerte del cantante estadounidense Oliver Tree, y el influencer Gaspar Prim. Ambos según habrían fallecido la mañana de este domingo 14 de junio en un accidente en Río de Janeiro, Brasil.

Primeros reportes en la prensa

Los reporten aseguran que ambos estaban en una aeronave que se habría estrellado en el barrio de Recreio Dos Bandeirantes.

Aunque algunos medios confirman la muerte de ambas figuras, otras aseguran que aún las autoridades de Brasil no han dado un reporte oficial, debido a que los cuerpos hallados en el lugar están carbonizados.

Mas detalles del accidente

Olivier Tree de 32 años, viajaba a la nación carioca como parte de una gira internacional.

El diario El Comercio a través de un artículo informa que en la aeronave se encontraban ambas figuras, juntos a dos productores de Argentina y Brasil.

Además, notifica que hasta el momento sería un saldo de seis personas fallecidas.

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