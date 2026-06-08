Vinculan a Ricky Martin en un supuesto triángulo amoroso con un influencer cubano

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El cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin es señalado en las plataformas digitales de haber tenido un trío amoroso con un actor, modelo e influencer cubano, conocido como José Poyato.

Poyato habla de un "trío"

La controversia comenzó hace días en un video de TikTok del joven, quien contó un momento íntimo que pasó al lado de un conocido cantante internacional.

Aunque el hombre no reveló el nombre del artista, detalló que el encuentro fue totalmente exclusivo, quitándole el teléfono y con varios pasos de protocolos a seguir para resguardar a quien llamó una de las máximas estrellas de la música latina.

"Nos hizo sentir tan cómodos que las horas que pasamos juntos parecieron segundos. Al llegar, nos pasaron a una zona privada para disfrutar sin distracciones. Solo les puedo decir que ese artista tiene mucha fama, dinero y mucha humildad. Fue una noche mágica en todos los sentidos", comentó Poyato.

Las declaraciones en cuestión de segundos se hicieron virales, muchos internautas asegurando que el misterioso artista se trataría del intérprete de “La Bomba”.

El influencer destacó que siempre estuvo en la compañía de su novio, Ruggery Valdivia.

Las sospechas de los usuarios

“Ricky Martin sin duda”, “Ricky Martin o Pablo Alborán”, “Es Ricky Martin”, “Obviamente Ricky Martin”, son algunas de las opiniones en el video.

El clip finaliza con el modelo cubano destacando la excelente noche que le hizo sentir el artista, y que jamás en la vida podrá olvidarla.

Vale destacar que el boricua y exparticipante del grupo Menudo, ha sido involucrado con el también modelo de contenido para adultos, Max Barz.