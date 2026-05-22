Concierto de Ricky Martin interrumpido por gas lacrimógeno ¿Qué pasó?

Suscríbete a nuestros canales

El concierto del cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin en Montenegro se vio ininterrumpido, cuando una persona lanzara gas lacrimógeno hacia el escenario. El equipo del intérprete de “Livin' la vida loca”, emitió un comunicado oficial aclarando toda la situación.

Detalles del incidente

El team del exMenudo aseguró que el concierto tuvo que ser interrumpido de manera urgente, para que los fanáticos del artista pudiesen alejarse del escenario y recibir la atención necesaria.

Mientras, que Martin abandonó el escenario, para resguardarse con el personal de seguridad y autoridades del país europeo.

Se confirmó que no se registraron fallecidos o víctimas fatales, ya que la policía de Montenegro logró controlar la situación y garantizar la seguridad en cuestión de minutos.

“Una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del área y recibían atención. autoridades locales trabajaron para controlar la situación”, indicaron en el comunicado.

El espectáculo continuó

A pesar del susto, el boricua de 54 años e intérprete del popular éxito “La copa de la vida”, decidió seguir con el concierto en la plaza de la Independencia de Podgorica, deleitando al público con sus canciones, movimientos y performance.

Hasta el momento no se conocen detalles de la persona que lanzó el gas, ni se registra información de algún detenido.

Lo que sí se sabe es que Martin seguirá con su gira “Ricky Martin Live”, con próximas presentaciones en varios países de Europa.