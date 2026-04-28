Ricky Martin cumple el sueño de una pequeña fanática

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Sin duda Ricky Martin es el ídolo latino de muchas generaciones. Una fan argentina de nombre Francesca, de 7 años, hizo realidad su sueño: conocer al cantante puertorriqueño.

El momento que quedó grabado para la posteridad, muestra a la pequeña fanática en el backstage compartiendo con el artista. Ricky, con mucho cariño recibió con los brazos abiertos a Francesca, quien no dudó en cantar “Asignatura Pendiente" junto él.

La inocente seguidore solicitó al intérprete cantarla en vivo, una promesa que cumplió cuando salió al escenario. Al salir del meet and greet, la argentina lloró en compañía de su madre.

Ricky Martin se salta el protocolo

A pesar de tener una estructura de todo su show en vivo, Ricky Martin hizo una pausa en el recital para pedirle al público que lo acompañe en interpretar “Asignatura Pendiente".

La canción no estaba en tracklist de la noche, sin embargo, el boricua hizo cumplir su promesa. Por otro lado, Francesca quedó sin palabra desde la multitud por escuchar uno de sus temas preferidos del cantante.

“Ricky Martin Live 2026”

La gira del artista está en marcha por varios países de región con paradas confirmadas para mayo. Con su extenso repertorio ya ha recorrido países como Argentina, Paraguay, Uruguay y México.