Ricky Martin habla públicamente tras ataque con gas lacrimógeno en su concierto

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El cantante puertorriqueño, Ricky Martin, finalmente rompió el silencio luego del ataque con gas lacrimógeno que interrumpió abruptamente su concierto en Montenegro y que generó preocupación entre sus fanáticos alrededor del mundo.

El incidente ocurrió el pasado 21 de mayo en la Plaza de la Independencia de Podgorica, capital de Montenegro, durante el arranque europeo de su gira “Ricky Martin Live”.

Mientras interpretaba algunos de sus éxitos frente a miles de personas, una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando caos, evacuaciones y momentos de tensión tanto para el artista como para el público.

El mensaje de Ricky Martin tras el ataque

Luego de varios días de silencio, Ricky Martin decidió pronunciarse a través de sus redes sociales con un mensaje de gratitud hacia sus seguidores en Montenegro.

“Montenegro, solo me voy a enfocar en la increíble energía que sentí viniendo de ustedes”, escribió el artista en una publicación realizada en español, inglés y montenegrino.

El intérprete de “Livin’ la Vida Loca” también describió al público como “cálido y lleno de amor”, dejando claro que prefiere quedarse con el cariño recibido durante el espectáculo y no con el alarmante episodio que obligó a detener el show.

“Todavía sigo volando después de esa noche tan increíble cantando para ustedes”, agregó el cantante, quien además prometió regresar próximamente al país europeo.

El caos que se vivió en pleno concierto

Videos difundidos en redes sociales mostraron el instante exacto en el que Martin abandona rápidamente el escenario mientras parte del público intentaba cubrirse el rostro y salir de la zona afectada por el gas lacrimógeno.

El incidente ocurrió durante las celebraciones por el 20 aniversario de la independencia de Montenegro, evento que reunió a miles de personas en el centro de Podgorica.

Según comunicados oficiales difundidos por el equipo del artista, tanto Ricky como su staff fueron evacuados inmediatamente como medida preventiva mientras autoridades locales y equipos de seguridad controlaban la situación.

Aunque varios miembros de su equipo recomendaron cancelar definitivamente el espectáculo, el cantante decidió regresar al escenario una vez que las autoridades confirmaron que el lugar era seguro para continuar con el evento.

La decisión del puertorriqueño de retomar el concierto fue ampliamente comentada en redes sociales, donde muchos fanáticos destacaron su profesionalismo y compromiso con el público pese al susto vivido minutos antes.