Sobrina de reconocido influencer muere ahogada en Puerto Rico

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Una niña de apenas cinco años perdió la vida tras ahogarse en una piscina ubicada en la Hacienda San Miguel, en el municipio de Salinas, Puerto Rico, un hecho que ha generado una profunda conmoción en las redes sociales y en la comunidad artística de la isla.

Según informaron las autoridades locales, la menor era sobrina del influencer y cantante Michael Flores, una de las figuras digitales más populares entre el público joven puertorriqueño.

La noticia comenzó a difundirse durante las últimas horas, provocando una ola de mensajes de solidaridad hacia la familia, que enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida.

El accidente ocurrió durante un encuentro familiar

De acuerdo con los primeros reportes policiales, la tragedia ocurrió mientras familiares y amigos compartían en las instalaciones de la hacienda.

Las circunstancias exactas que rodearon el incidente continúan bajo investigación, aunque las autoridades trabajan para reconstruir los hechos y determinar cómo la menor terminó en la piscina sin que nadie pudiera evitar el desenlace fatal.

Medios locales señalaron que en el lugar también se realizaban grabaciones de contenido audiovisual cuando ocurrió el accidente, un detalle que forma parte de las pesquisas en curso.

Michael Flores destrozado

Aunque inicialmente el influencer no había emitido declaraciones públicas extensas, la magnitud de la tragedia rápidamente trascendió el ámbito familiar. Miles de seguidores comenzaron a enviar mensajes de apoyo al creador de contenido, quien se ha ganado una sólida comunidad.

Horas después de conocerse el deceso de la pequeña, Michael Flores se pronunció mediante sus redes sociales donde expresó su dolor: “Me duele el alma. Se los juro”. Asimismo, le pidió perdón a su sobrina.

“Laïa, perdóname. Yo traté, con mi corazón, con todas mis fuerzas, (de) salvarte la vida… Espero (que) cuando nos encontremos en la vida eterna, me perdones. Te amo… tío”, culminó el exparticipante de “La Casa de Alofoke”.