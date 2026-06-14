Influencer no contuvo las lágrimas al conocer a Cristiano Ronaldo ¡Momentazo!

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Para nadie es un secreto la pasión y euforia que el futbolista portugués Cristiano Ronaldo despierta en el público, y más ahora que es temporada de Mundial. Esa emoción fue la que vivió la influencer belga Céline Dept, al conocer al astro de 41 años.

Un gran momento

La joven de 26 años posteó en Instagram un video del momento exacto en que conoció a Cristiano, uno de los futbolistas más importantes del mundo y que este 2026 juega su último mundial, con la meta de retirarse alzando la copa del mundo.

Llena de emoción y lágrimas Céline le expresó al también empresario su cariño y admiración en inglés. Él recibió las palabras con una gran humildad, dándole un fuerte abrazo y colocando su mano en el hombro para posar juntos ante la cámara.

En el clip se aprecia Cristiano invitar a la joven a limpiarse las lágrimas para que saliera bonita en la fotografía, un momento que ha despertado comentarios por la humildad del deportista, que se casará muy pronto con la modelo Georgina Rodríguez.

Mensaje de orgullo

“No puedo creer que esto es real. Hoy tuve la oportunidad de conocer a mi gran ídolo. La persona que no solo me inspiró a empezar en el fútbol, sino también me dio la motivación para trabajar duro, creer en mí y nunca rendirme”, es parte del mensaje que compartió la joven, tras el encuentro.

Tras muchas búsquedas, verlo de lejos y realizar de todo para llamar su atención, Dept logró el objetivo de conocer al deportista.

La creadora de contenido utiliza sus redes sociales para compartir videos deportivos, acumulando solo en Instagram 7,2 millones de seguidores. Hace meses compartió un video tocando la mano del argentino Lionel Messi.