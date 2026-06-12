Mundial 2026: Cristiano Ronaldo envía un contundente mensaje a sus críticos

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Cristiano Ronaldo no tiene ninguna intención de dejar de ser una pieza importante para la selección de Portugal, y así lo ha dejado saber. El astro portugués es, indudablemente, uno de los mejores futbolistas de la historia, pero de cara al Mundial ha recibido algunos cuestionamientos sobre su estado actual de forma.

El delantero del Al Nassr viene de un buen año en Arabia Saudita, en donde fue clave para que su equipo pudiera alzarse con el campeonato liguero, al anotar 28 goles, para quedar tercero en la tabla de goleadores del torneo. A pesar de esto, en los últimos días ha sido objeto de debate.

Y es que, durante los últimos amistosos de Portugal, Cristiano Ronaldo no mostró su mejor versión ofensiva, lo que ha generado preocupación en algunos fanáticos. Sin embargo, poco antes del viaje de Portugal a Estados Unidos, el atacante atendió a los medios de comunicación, para dejar en claro que se encuentra en excelentes condiciones.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a sus detractores

En efecto, al hablar de sus actuales condiciones físicas de cara a la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo aseguró estar perfectamente bien y disponible. "Físicamente estoy bien. ¿No has visto los partidos?", respondió Ronaldo al periodista que realizó la pregunta.

Además, el capitán portugués tuvo palabras de elogio para sus 25 compañeros, con los que buscará hacer historia en suelo norteamericano. "Es una generación que traerá mucha alegría. Sabemos que es una competición especial, vamos con mucha esperanza", afirmó.

Finalmente, Cristiano Ronaldo habló sobre lo que fue la preparación del equipo luso para llegar de la mejor manera posible. "Fue una preparación bastante buena, aunque agotadora. Lo más importante es cuando las cosas se pongan serias el 17 de junio", sentención.