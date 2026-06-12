Mundial 2026 en Canadá: horario y artistas confirmados para la inauguración

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Después de que México abriera oficialmente el Mundial 2026 con una espectacular ceremonia en el Estadio Ciudad de México, el protagonismo se traslada ahora a Toronto, donde Canadá celebrará este viernes 12 de junio su propia inauguración mundialista en el BMO Field.

Se trata de un momento histórico para el país, que por primera vez recibe partidos de una Copa del Mundo masculina y que forma parte de la inédita organización conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

La FIFA apostó para esta edición por un formato nunca antes visto como tres ceremonias inaugurales, una en cada nación anfitriona. La intención es que cada país muestre al mundo su identidad cultural antes de ruede el balón en su territorio.

Horario de la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Las puertas del estadio se abrirán cuatro horas antes del pitazo inicial para ir recibiendo a los fanáticos. Los horarios para América Latina y España quedan de la siguiente manera:

19.30 (España)

14.30 (Argentina, Paraguay y Uruguay)

13.30 (Chile , Venezuela, Bolivia Miami, Estados Unidos)

12.30 (Perú, Colombia, Ecuador y Panamá)

11.30 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)

El espectáculo se desarrollará dentro del BMO Field, uno de los escenarios elegidos por la FIFA para albergar encuentros del torneo y que este viernes se convertirá en el epicentro de la celebración futbolística canadiense.

Una cartelera de estrellas

Tras el espectáculo mexicano encabezado por Shakira y otros artistas internacionales, ahora será el turno de Canadá de exhibir su diversidad y riqueza multicultural. La organización confirmó una alineación artística compuesta por algunos de los nombres más reconocidos de su país.

Entre los artistas principales destacan Michael Bublé y Alanis Morissette, dos figuras con una enorme trayectoria internacional.

A ellos se les sumarán Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince, Nora Fatehi, Elyanna, Vegedream y el DJ Sanjoy, quienes participarán en un espectáculo diseñado para reflejar la diversidad cultural que caracteriza al país norteamericano.

Uno de los momentos más esperados será la interpretación del himno canadiense por parte de Alanis Morissette antes de ofrecer su actuación musical. La cantante, considerada una de las artistas más influyentes surgidas de Canadá, será una de las figuras centrales de la ceremonia.

Un espectáculo inspirado en la diversidad canadiense

A diferencia de la ceremonia realizada en México, que estuvo marcada por referencias a las culturas prehispánicas y la participación de artistas latinoamericanos, el evento de Toronto buscará transmitir un mensaje centrado en el multiculturalismo.

La FIFA adelantó que el concepto visual gira en torno a un mosaico artístico inspirado en el trofeo de la Copa del Mundo. Cada show representará distintas raíces culturales presentes en Canadá, convirtiendo el escenario en una muestra de las múltiples identidades que conviven en el país.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló previamente que la ceremonia pretende ser un reflejo auténtico de la identidad canadiense y una carta de presentación para millones de espectadores alrededor del planeta.