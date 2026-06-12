Mundial 2026: Canadá y Bosnia prometen un encuentro de gran ofensiva

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Nota de Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020

Las selecciones de Canadá y Bosnia-Herzegovina prometen desatar desde el primer silbato una estrategia de gran ofensiva a sabiendas de que un triunfo para cualquiera de estos dos equipos podría ser crucial para el posible avance a la segunda ronda del Mundial 2026.

El cotejo se trata del comienzo de dos trayectorias diferentes dentro de un mismo anhelo por el campeonato planetario. Canadá, uno de los tres países anfitriones del mundial norteamericano, intentará lograr su primera victoria en su torneo. Por su parte, Bosnia se sentirá motivado adicionalmente por la manera en que lograron su clasificación, dejando atrás a la selección italiana.

La presión será crucial para cada equipo. Por un lado, Canadá desea comenzar en el certamen con un desempeño destacado que esté a la altura de su rol como anfitrión.

Bosnia Herzegovina buscará asombrar a todos con una actuación memorable que se quede en la historia.

Se sabe que en un torneo mundial, un mal comienzo puede llevar a la eliminación. De igual manera, una actuación sobresaliente puede ser el primer paso hacia el triunfo. Para este duelo, ambos equipos saldrán al terreno a iniciar con buen pie el certamen, vale decir, a buscar el gane a como dé lugar.

Estados Unidos tratará de arrollar a Paraguay

La representación estadounidense será por segunda vez anfitriona del torneo y debutará contra Paraguay en un duelo crucial para ambos planteles, suponiendo que ambos son los fuertes del Grupo D.

El estreno de Estados Unidos como coanfitriones se llevará a cabo en Los Ángeles una localidad con una gran población latinoamericana, sin que esto signifique un obstáculo para el país que fue sede del Mundial en 1994.

Ambos conjuntos tienen un conocimiento mutuo: EE.UU que dirige Mauricio Pochettino logró imponerse 2-1 a Paraguay en Chester, Pennsylvania, en noviembre.

Paraguay regresa a la Copa Mundial después de haber estado en Sudáfrica 2010, logrando el acceso a esta edición tras alcanzar el sexto puesto en las eliminatorias sudamericanas.

En esa justa mostró una plena capacidad en el ataque para dejar fuera a muchos adversarios de jerarquía.

Las predicciones

El equipo de Mauricio Pochettino venció a la selección sudamericana en un partido amistoso a finales de 2025.

Con un plantel completo y siendo anfitriones en un estadio espectacular frente a su afición, deberían ser capaces de obtener una victoria en su primer partido del Mundial 2026.

Por esta razón, se considera probable el triunfo del equipo de las barras y las estrellas en su debut en un encuentro que podría ser muy disputado y donde posiblemente ambos buscarán marcar.

Sin embargo, el partido de debut en el Mundial 2026 entre Estados Unidos y Paraguay reiteramos tiene un pronóstico muy favorable para el conjunto estadounidense, con una probabilidad de victoria del 49.6% para EE. UU., un 27.9% de probabilidad de empate y un 22.5% para un triunfo de la Albirroja.

El encuentro será hoy en el Los Angeles Stadium en la primera jornada del Grupo D.