Estados Unidos listo para la batalla: Pulisic lidera el debut ante Paraguay

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Christian Pulisic, la gran figura de Estados Unidos, aseguró que el equipo está "listo para luchar" en su ansiado debut. Este viernes, los coanfitriones del Mundial inician su camino ante Paraguay en un partido que promete grandes emociones. El esperado encuentro dará inicio a las 18:00 (hora local) en Los Ángeles.

Como era de esperarse, la patada inicial estará precedida por una espectacular y deslumbrante ceremonia de inauguración, diseñada muy al estilo de Hollywood.

La presión es alta para el combinado de las barras y las estrellas. Al organizar la Copa del Mundo por primera vez desde 1994, junto a México y Canadá, las expectativas de los aficionados han crecido de manera exponencial.

El peso de una nueva generación

A sus 27 años, el delantero del AC Milan sigue siendo el máximo referente ofensivo de su país. Sin embargo, Pulisic reconoce que hoy está rodeado de una camada de talento que es plenamente capaz de competir contra cualquiera.

"Hay muchos buenos jugadores a mi alrededor; sinceramente, no siento que deba hacerlo todo solo", confesó el atacante. Su objetivo es claro: demostrar desde la fase de grupos que son un equipo que infunde respeto en la cancha.

La llegada del técnico argentino Mauricio Pochettino ha sido fundamental en este cambio de mentalidad. El exentrenador del Tottenham y del PSG busca inyectar astucia, picardía y experiencia competitiva a un vestuario lleno de jóvenes promesas.

Paraguay, un rival de cuidado

El primer obstáculo del Grupo D, sector que también integran Australia y Turquía, no será nada sencillo. Aunque Paraguay es el equipo con peor ranking del grupo, posee una vasta experiencia mundialista y una gran jerarquía competitiva.

Los sudamericanos, dirigidos por el estratega argentino Gustavo Alfaro, llegan motivados tras vencer a Argentina y Brasil en las eliminatorias. Su estilo de juego se caracteriza por ser directo, rocoso y con un fuerte énfasis en el ataque aéreo.

El plantel guaraní cuenta con figuras de enorme peligro, como Miguel Almirón y el habilidoso Julio Enciso. Además, la solidez defensiva está garantizada con la presencia de zagueros veteranos y líderes como Omar Alderete y Gustavo Gómez.

Listos para la guerra física

Pulisic reconoció que Pochettino los ha preparado mentalmente para un choque áspero, de mucho roce y desgaste. "Sabemos que debemos estar listos para la batalla; no se trata solo de jugar bonito, sino de competir de verdad", sentenció.

Para este duelo, se espera que Estados Unidos alinee a Folarin Balogun en el centro del ataque, acompañado por Pulisic y Sergiño Dest. En el mediocampo, Weston McKennie, Malik Tillman y Tyler Adams buscarán imponer el ritmo de juego.

El referente estadounidense llega en un excelente momento anímico a la justa internacional. Recientemente rompió una sequía goleadora de cinco meses con una brillante actuación ante Senegal, sumando un gol y una asistencia que ilusionan a toda su afición.