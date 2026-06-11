Mundial 2026: Siete familias y catorce futbolistas animarán las historias de hermandad en el Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Mundo de 2026 no solo será recordada por su formato expandido y sus múltiples sedes, sino también por las particulares historias familiares que se registrarán en los terrenos de juego. Un total de 14 futbolistas, repartidos en siete parejas de hermanos, formarán parte de las delegaciones oficiales que competirán en el torneo. Esta cifra involucra a nueve selecciones nacionales distintas, lo que añade un matiz de diversidad y competitividad directo a la narrativa del campeonato global.

La distribución de estos jugadores presenta dos escenarios claros dentro de la competencia. Por un lado, existen parejas que defenderán la misma camiseta nacional, consolidando procesos que iniciaron desde las categorías juveniles. Por el otro, el torneo albergará casos donde la globalización y las raíces familiares llevarán a hermanos a representar a países diferentes, un fenómeno que ha ganado terreno en las últimas ediciones de las justas mundialistas.

Los hermanos Hernández y la consolidación en la élite europea

Entre los nombres más destacados de la lista se encuentran Theo Hernández y Lucas Hernández. Ambos futbolistas, nacidos en la ciudad de Marsella, cuentan con una trayectoria consolidada en el fútbol europeo de máxima exigencia. Lucas Hernández, actualmente en las filas del Paris Saint-Germain, y Theo Hernández, quien milita en el Al-Hilal de Arabia Saudita, acumulan de manera conjunta más de 80 partidos internacionales con la selección absoluta de Francia, aportando solidez defensiva y proyección al esquema del conjunto galo.

El histórico caso de los Williams bajo distintas banderas

El contraste más marcado lo protagonizan Nico Williams e Iñaki Williams. Aunque ambos comparten el día a día en el Athletic Club de Bilbao dentro de la liga española, el plano internacional los ubica en veredas completamente opuestas. Nico Williams, de 23 años, defenderá los intereses de la selección de España, combinado con el que ya registra 30 apariciones internacionales. Su hermano mayor, Iñaki Williams, de 31 años, optó por representar a la selección de Ghana, sumando 26 compromisos oficiales.

Esta particularidad convierte a los Williams en la primera pareja de hermanos confirmada para el Mundial 2026 que representará a dos selecciones distintas en el mismo torneo.

Hermanos en bandos contrarios y uniones nacionales

El fenómeno de los hermanos en selecciones diferentes se extiende con tres casos más en esta Copa del Mundo. Las canchas verán los enfrentamientos directos o indirectos de Désiré Doué (Francia) frente a Guéla Doué (Costa de Marfil), Brian Brobbey (Países Bajos) ante Derrick Luckassen (Ghana), y John Souttar (Escocia) contra Harry Souttar (Australia).

Por otra parte, el torneo también mantendrá la tradición de los lazos familiares bajo los mismos colores. Más allá de la presencia de los franceses Hernández, la lista oficial de catorce futbolistas se completa con los neerlandeses Quinten y Jurriën Timber, y los surcoreanos In-beom Hwang e In-taek Hwang, quienes cerrarán el cuadro de honor de las siete familias que buscarán la gloria en la máxima cita del balompié.