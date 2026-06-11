Mundial 2026: ¿Dónde ver los partidos con un gran ambiente y gratis en Caracas?

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El Mundial 2026 está a punto de convertirse en una maratón futbolística sin precedentes. Por primera vez en la historia participarán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos a lo largo de poco más de un mes de competencia.

Esta cifra supera ampliamente las ediciones anteriores y obligará a los fanáticos a buscar diferentes alternativas para no perderse ningún encuentro desde este 11 de junio.

En Caracas, miles de aficionados ya comenzaron a preguntarse dónde podrán seguir la acción desde el partido inaugural hasta la gran final.

El Mundial 2026 se vive por todo lo alto en Caracas

La buena noticia es que existen varias opciones gratuitas para disfrutar del torneo completo, ya sea por televisión abierta, cable o plataformas deportivas especializadas.

Además de las transmisiones domésticas, numerosos restaurantes, cafés y establecimientos deportivos de Caracas ya preparan promociones especiales para atraer a los aficionados durante el torneo.

Pantallas gigantes, menús temáticos y jornadas especiales para los partidos más importantes forman parte de las estrategias que muchos negocios utilizarán para capitalizar la pasión mundialista.

Como ha ocurrido en ediciones anteriores, los encuentros de las selecciones favoritas y las fases decisivas prometen convertir distintos puntos de la ciudad en auténticos centros de reunión para los amantes del fútbol.

Lugares gratuitos para disfrutar juntos

C.C El Recreo – Plaza Central

C.C Plaza Las Américas II – Plaza Central

Sambil Chacao – Nivel Autopista y Anfiteatro

Paseo El Hatillo – Piso 1

Plaza Alfredo Sadel – Las Mercedes

Plaza Los Palos Grandes – Chacao

Polideportivo Rafael Vidal – La Trinidad

Plaza La Juventud - Bellas Artes

Desde la comodidad del hogar, en un restaurante junto a amigos o a través de un teléfono móvil, Caracas ya tiene todo listo para sumarse a la fiesta deportiva más importante del planeta.