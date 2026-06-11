¡Sigue abierta! Crea tu quiniela para el Mundial 2026 y ajusta tus picks ronda por ronda

Suscríbete a nuestros canales

La fiebre de la Fiesta del Futbol está en su punto máximo desde este 11 de junio, y la emoción no se limita a lo que ocurre en la cancha. Si pensabas que un mal resultado en el partido inaugural arruinaría tus predicciones para el resto del torneo, tenemos excelentes noticias: la quiniela oficial permanece abierta y completamente activa para que adaptes tu estrategia sobre la marcha.

A diferencia de los formatos tradicionales donde un error inicial te dejaba fuera de la pelea, este sistema te permite modificar tus predicciones de la fase de grupos a medida que se van confirmando los marcadores. Tu análisis deportivo puede evolucionar junto con el torneo.

¿Cómo funciona la Quiniela?

El dinamismo es la clave de esta edición. Participar y ganar es muy sencillo si sigues estos pasos:

Inscripción flexible: ¿No te registraste antes del primer pitazo? No te preocupes. Puedes sumarte en cualquier momento de la fase de grupos.

Picks al día: Tienes la libertad de actualizar tus pronósticos justo antes del inicio de cada compromiso.

Fase de eliminación directa: A partir de los 16avos de final (ronda de 32), la plataforma te permitirá estructurar y renovar tus selecciones con base en los emparejamientos reales. ¡Ya no tendrás que adivinar cruces a ciegas!

Fecha Límite de Inscripción

El tiempo corre. Aunque el ingreso es flexible, la fecha límite de inscripción cierra definitivamente al inicio de la ronda de 16avos. Una vez arranquen los partidos de eliminación directa, no se aceptarán nuevos participantes y solo competirán por los premios quienes ya formen parte del sistema.

No dejes tus predicciones a la suerte ni te estanques con un esquema fijo. Entra hoy mismo, mantén tus selecciones actualizadas ronda por ronda y demuestra tus conocimientos en cada jornada mundialista.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.