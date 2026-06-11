Los 5 escándalos más sonados de jugadores del Mundial 2026

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Mientras millones de aficionados siguen cada partido del Mundial 2026, algunos jugadores también llegan al torneo cargando una historia personal que ha generado un montón de titulares que no han podido esconder pese a su gran desempeño en el campo.

Relaciones extramaritales, separaciones mediáticas, acusaciones y romances que han mantenido a la prensa internacional pendiente de cada movimiento.

Los jugadores del Mundial 2026 hicieron de las suyas

Kyle Walker: una doble vida que sorprendió a Inglaterra

El defensor inglés se convirtió en protagonista de uno de los escándalos sentimentales más mediáticos del fútbol británico. Durante años mantuvo una relación paralela con la modelo Lauryn Goodman mientras continuaba su matrimonio con Annie Kilner.

La controversia alcanzó niveles inesperados cuando se hizo público que Walker tenía hijos con ambas mujeres. La historia ocupó durante meses las portadas de los tabloides ingleses y generó un intenso debate sobre la vida privada de las estrellas deportivas.

Achraf Hakimi: relaciones sentimentales y graves delitos

El lateral marroquí ha sido una de las grandes figuras del fútbol internacional en los últimos años. Sin embargo, su vida personal también ha estado bajo el foco público.

Su separación de la actriz española Hiba Abouk generó una enorme repercusión mediática, especialmente después de que diversos medios internacionales siguieran de cerca los detalles del proceso.

Además, Hakimi continúa siendo objeto de atención por una investigación judicial en Francia tras ser acusado de violación, lo que él ha rechazado desde el inicio. Aunque el futbolista mantiene su inocencia, el caso ha provocado un intenso debate en la opinión pública.

Mauro Icardi y Wanda Nara: una novela que parece no terminar

Pocas historias han generado tantas portadas en el fútbol moderno como la protagonizada por Mauro Icardi y Wanda Nara.

La pareja ha vivido separaciones, reconciliaciones, mensajes filtrados y acusaciones de infidelidad que han mantenido en vilo a millones de seguidores durante años. Cada nuevo episodio ha encontrado eco inmediato en redes sociales y programas de entretenimiento.

Aunque Icardi intenta concentrarse en el aspecto deportivo, la relación sigue siendo una de las más mediáticas del mundo del fútbol.

Neymar: talento, fama y controversias sentimentales

La vida amorosa de Neymar ha sido objeto de atención constante prácticamente desde el inicio de su carrera.

El astro brasileño ha protagonizado diversas polémicas relacionadas con relaciones sentimentales, rumores de infidelidad y conflictos públicos con exparejas. Cada episodio ha generado una enorme conversación en redes sociales debido al impacto global que tiene su figura.

Thomar Partey: una convocatoria rodeada de polémica

El mediocampista ghanés llegó al Mundial 2026 envuelto en una controversia que trasciende lo deportivo.

Su presencia en la selección nacional ha sido cuestionada debido a los procesos judiciales que enfrenta en el Reino Unido por acusaciones de carácter sexual. Partey ha negado las acusaciones y mantiene su postura de inocencia mientras el caso sigue su curso legal.

La decisión de convocarlo generó reacciones divididas entre el público, convirtiéndolo en uno de los nombres más discutidos antes del inicio del torneo.