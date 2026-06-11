Mundial 2026: México cumple y gana en su debut ante Sudáfrica

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La Copa del Mundo ya es toda una realidad. Este jueves 11 de junio, las selecciones de México y Sudáfrica abrieron el telón del evento deportivo más importante y esperado de este 2026 en el Estadio Ciudad de México.
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Tras disputar los 90 minutos reglamentarios en esta primera jornada del Grupo A, los locales cumplieron con las expectativas y se llevaron la victoria ante los sudafricanos con un marcador final de 2-0.
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