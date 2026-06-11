Mundial 2026: Así se vivió la fiesta inaugural desde México

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La ceremonia inaugural del Mundial 2026 dio inicio en el Estadio Ciudad de México con las presentaciones de distintos artistas en el partido inicial entre la selección de México y Sudáfrica.

La presentación inicia con una demostración de la cultura azteca con un despliegue de cientos de bailarines en escena.

Maná canta en el Mundial 2026

Danny Ocean conquista la ceremonia de la Copa del Mundo 2026

"Partidazo" fue el tema electo para cantar en la fiesta mundialista, el cual pertenece al álbum oficial.

Belinda y Los Ángeles Azules debutan

Los artistas mexicanos cantaron su tema "Por Ella" con un performance en vivo desde el Estadio Ciudad de México.

JBalvin lleva a Colombia al Mundial

El artista colombiano se llevó las miradas al interpretar "Que Calor" y " I Like it" en solitario.

Shakira cierra la ceremonia inagural del Mundial 2026

Por primera vez, la colombiana interpreta en vivo "Dai Dai" junto a Burna Boy.