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Mundial 2026: Venezuela conquista la ceremonia inaugural con Danny Ocean

Por primera vez en la historia de los mundiales, un venezolano es parte de la ceremonia inaugural

Por

Kleimar Reina
Jueves, 11 de junio de 2026 a las 01:50 pm
Mundial 2026: Venezuela conquista la ceremonia inaugural con Danny Ocean
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Por primera vez en la historia de los Mundiales, un venezolano es parte de la ceremonia inaugural. En esta Copa del Mundo 2026, Danny Ocean conquistó el escenario más grande del deporte.

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El criollo salió a cantar su tema oficial de la Copa del Mundo 2026, “Partidazo”, con un despliegue en escena de cientos de bailarines. La presentación duró solo unos segundos, pero fue tiempo suficiente para despertar al público deseoso de más música en el Estadio Ciudad de México.

Danny Ocean fue aplaudido por cientos de fanáticos y recibió el apoyo del medio artístico venezolano por su logro. 

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