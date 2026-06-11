Mundial 2026: Yaya Sithole se convierte el primer jugador con este mala estadística

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Yaya Sithole, de la selección de Sudáfrica), es el primer jugador expulsado en el Mundial 2026, al ver la tarjeta roja directa a los 49 minutos del partido inaugural de su selección contra la de México, equipo que cumplió ante su afición tras imponerse por marcador de dos goles por cero.

Rojas históricas

Sithole tuvo dejar el terreno de juego por derribar al mexicano Brian Gutiérrez fuera del área cuando éste corría sólo hacia la portería sudafricana. Además, se convirtió en el primer jugador desde 1994 en ser expulsado en el partido que levanta el telón de un Mundial.

Pero todo siguió mal para Sudáfrica en el encuentro debut, ya que Themba Zwane fue también expulsado en el minuto 84' para terminar de hundir a su país. Con esta segunda roja, el partido ya comenzó a ser histórico, debido a que el conjunto afracano se convertía en la primera nación en recibir dos rojas en el cotejo inaugural de un mundial.

Mientras que a la lista de sancionados también se unió el mexicano, César Montes, luego de una entrada desproporcionada de fuerza en el minuto 90+2, para colocar el partido entre Sudáfrica y los aztecas como el primer juego inaugural con más expulsados en la historia.

Próximos compromisos

Con el resultado México comienza con buen pie su torneo y se afianza en la cima del Grupo A. El próximo partio en la zona para el conjunto azteca será contra Corea del Sur e 18 de junio a las 9:00 pm, mientras que Sudáfrica se enfrentará a República Checa ese mimsmo día pero a las 12:00 pm, hora de Venezuela.