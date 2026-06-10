Mundial 2026: Trabajadores del SoFi Stadium logran pacto y descartan paro a días del Mundial

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A escasos días de que el balón ruede en el Mundial de 2026, los casi 2.000 trabajadores del estadio SoFi de Los Ángeles lograron un acuerdo contractual provisional. Con este importante consenso alcanzado el martes, se disipa la amenaza de una huelga inminente.

El majestuoso recinto angelino se prepara para albergar el primer partido del torneo en suelo estadounidense. Este pacto devuelve la tranquilidad tanto a los organizadores como a los miles de aficionados.

Triunfo sindical y derechos garantizados

El sindicato Unite Here Local 11, representante de la fuerza laboral, anunció el acuerdo tentativo en una rueda de prensa y confirmó que será sometido a votación este miércoles. A través de un mensaje en su cuenta de X, la organización celebró el exitoso resultado de las negociaciones.

"Nos enorgullece decir que ganamos en todos los temas importantes que planteamos", detallaron.

Además, destacaron el haber preservado su derecho a huelga por motivos de seguridad.

Exigencias sociales y laborales

El conflicto se había agudizado el viernes pasado cuando el 96 % de los trabajadores sindicalizados votó a favor del paro, tras más de un año sin contrato vigente. El grupo, que incluye a cocineros, lavaplatos y personal de atención, exigía mejoras salariales urgentes a la empresa Legends Global.

Sumado a las peticiones económicas, el sindicato luchó por garantías de protección social. Exigieron firmemente que no haya operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante la justa mundialista.

El SoFi, un escenario de clase mundial

Con capacidad para 70.000 espectadores, el imponente estadio ubicado en Inglewood será el epicentro del fútbol el próximo viernes 12 de junio. Ese día, la selección de Estados Unidos hará su debut enfrentándose al combinado de Paraguay.

Gracias a este arreglo de último minuto, se evitó que los asistentes se toparan con cientos de manifestantes a las afueras del recinto. El estadio SoFi tiene programado albergar un total de ocho partidos del Mundial, incluyendo un duelo de cuartos de final.