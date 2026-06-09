Mundial 2026: ¿Qué queda en Estados Unidos de aquel campeonato de 1994?

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Treinta y dos años después de albergar una de las Copas del Mundo más exitosas de la historia, Estados Unidos volverá a ser protagonista del fútbol global. El Mundial 2026, que compartirá organización con México y Canadá, representa un viaje al futuro, pero también una mirada inevitable al pasado. Varias de las ciudades que recibieron partidos en 1994 volverán a estar en el mapa mundialista, aunque con escenarios muy distintos a los de entonces.

La transformación urbana, tecnológica y deportiva de estas sedes refleja cómo ha cambiado el fútbol en Norteamérica desde aquel torneo que marcó récords de asistencia y ayudó a consolidar el crecimiento del deporte en el país.

Del Rose Bowl a los estadios de nueva generación

Uno de los símbolos más recordados de Estados Unidos 1994 es el Rose Bowl. El histórico recinto de Pasadena fue escenario de la final entre Brasil e Italia, definida por penales, y quedó grabado en la memoria colectiva del fútbol mundial.

Sin embargo, el Rose Bowl no forma parte del Mundial 2026. Aunque continúa siendo un estadio emblemático, la FIFA apostó por recintos más modernos y con mayores capacidades comerciales. En su lugar, el área de Los Ángeles estará representada por el SoFi Stadium, adaptado especialmente para cumplir con los requisitos del torneo.

La región conserva el legado de 1994, pero ahora lo proyecta en una infraestructura diseñada para los grandes espectáculos deportivos del siglo XXI.

Dallas mantiene su lugar en la historia

Si existe una sede que conecta directamente ambos mundiales es el área metropolitana de Dallas. En 1994, los encuentros se disputaron en el desaparecido Cotton Bowl, un estadio que durante décadas fue referencia del deporte estadounidense.

Para el Mundial 2026, la actividad se trasladará al impresionante AT&T Stadium, una de las instalaciones deportivas más avanzadas del planeta. Aunque el escenario es diferente, la región mantiene su importancia estratégica dentro del fútbol estadounidense y se perfila como una de las plazas más relevantes del torneo.

Dallas representa mejor que ninguna otra ciudad la evolución del fútbol en Estados Unidos: del histórico Cotton Bowl a una arena tecnológica preparada para eventos globales.

Ciudades que repiten, estadios que cambiaron

Otras regiones presentes en ambas ediciones también muestran una renovación total de sus escenarios. El área de Nueva York y Nueva Jersey, que en 1994 utilizó el antiguo Giants Stadium, será sede nuevamente gracias al MetLife Stadium, donde se disputará la final del Mundial 2026.

Algo similar ocurre en la zona de la Bahía de San Francisco. En 1994, el torneo pasó por el desaparecido Stanford Stadium, mientras que en 2026 la representación regional recaerá en el moderno Levi's Stadium.

Los estadios de 1994 que quedaron fuera

El paso del tiempo también dejó varios escenarios históricos fuera de la próxima Copa del Mundo. Además del Rose Bowl, otros estadios mundialistas de 1994 que no estarán en la edición de 2026 son el antiguo Pontiac Silverdome, demolido en 2018; el desaparecido Foxboro Stadium; el Citrus Bowl; el ya mencionado Cotton Bowl y el histórico RFK Stadium.

Muchos de estos recintos fueron reemplazados por complejos más modernos o dejaron de cumplir los estándares exigidos para un evento de alcance mundial.

Un legado que sigue vivo

Más allá de los cambios arquitectónicos, el legado de 1994 sigue presente en las ciudades que repetirán experiencia en el Mundial 2026. Aquella Copa del Mundo demostró que Estados Unidos podía organizar un evento futbolístico de primer nivel y abrió el camino para el crecimiento de la liga local, la llegada de figuras internacionales y el aumento sostenido de la afición.

Hoy, cuando el país se prepara para recibir nuevamente a millones de aficionados, las sedes que repiten funcionan como un puente entre dos épocas. El Mundial 2026 no solo mostrará los estadios más modernos de Norteamérica, sino también la huella que dejó un torneo que cambió para siempre la relación de Estados Unidos con el fútbol.