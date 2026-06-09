Mundial 2026: El nuevo formato promete más partidos que nunca para la fanaticada

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 finalmente está aquí, y promete ser más grande y emocionante que nunca. Esta edición estrena un formato completamente renovado, con 48 selecciones disputando un total de 104 partidos a lo largo de un registro histórico de 39 días de puro fútbol.

Lamentablemente, el proceso clasificatorio es implacable y algunas naciones sudamericanas, como Venezuela, se quedaron a las puertas de la cita mundialista por muy poco. Si bien nada se compara con la emoción de alentar a tu propio país en una Copa del Mundo, los fanáticos de Sudamérica que no tienen a su selección en el torneo podrán disfrutar, al menos, de más de cinco semanas del mejor fútbol del planeta. Por su parte, quienes sigan las acciones también tendrán a su disposición una variedad de las principales casas de apuestas del mercado para respaldar a los favoritos para ganar el Mundial.

Con un volumen inédito de selecciones y compromisos, la organización del Mundial 2026 tuvo que ajustar el libreto. A continuación, repasamos las modificaciones clave del formato que debes conocer ahora que el balón ya empezó a rodar.

Una fase de grupos ampliada y con más en juego La fase de grupos del Mundial 2026 creció. Ahora serán 12 grupos de cuatro equipos cada uno buscando su boleto a la siguiente ronda, superando los ocho grupos tradicionales que se mantuvieron vigentes desde la edición de Francia 1998.

Cada selección disputará un único partido contra los demás integrantes de su zona, manteniendo la regla de jugar la última fecha del grupo en simultáneo. Los dos mejores de cada sector avanzarán directo a la fase de eliminación directa, y en este 2026 se les unirán los ocho mejores terceros lugares de todo el torneo.

Aunque este ajuste responde en parte a la necesidad de encajar a los nuevos países participantes, el objetivo principal de la FIFA era garantizar que todas las selecciones llegaran con vida y con algo por qué pelear a la jornada de cierre de la fase de grupos.

Bajo el formato anterior, donde solo avanzaban los dos primeros de cada zona, los malos resultados en los dos primeros compromisos sentenciaban a muchos equipos antes de disputar el tercer partido. Ahora, una cosecha de tres puntos se perfila como suficiente para colarse entre los mejores terceros. Esto significa que incluso un equipo que tropiece en sus dos primeras presentaciones mantendrá vivo el sueño de la clasificación si logra una victoria agónica en el último suspiro.

Dado que el filtro de la fase de grupos dejará a más sobrevivientes, la etapa decisiva también sufrió modificaciones.

Un obstáculo más en el camino hacia la gloria El Mundial 2026 suma un partido de eliminación directa adicional con el debut absoluto de los dieciseisavos de final. En esta instancia se cruzarán todos los clasificados de la fase de grupos, y será el momento en que los principales aspirantes comiencen a trazar su ruta definitiva hacia la final.

El panorama de los posibles cruces para algunos equipos aún no está del todo claro, ya que la FIFA se está esforzando por evitar que los cabezas de serie y los rivales del mismo grupo se enfrenten prematuramente en la llave de eliminación. A medida que se definan las posiciones de cada sector, las selecciones conocerán sus destinos y se irán confirmando los duelos de alta tensión.

Con todo, la máxima universal de los torneos de fútbol se mantiene intacta: aquellos que logren liderar su grupo recibirán como recompensa un cruce en los dieciseisavos de final ante rivales, en teoría, más accesibles.

A partir de ahí, el torneo retomará su curso habitual. Los ganadores avanzarán a los octavos de final, cuartos de final y semifinales. La gran final de la Copa del Mundo se disputará el próximo 19 de julio en el New Jersey New York Stadium, en los Estados Unidos.

A pesar de la sobrecarga de partidos en el calendario, la FIFA optó por mantener la tradición de disputar el partido por el tercer puesto entre los semifinalistas derrotados. Al igual que en las ediciones anteriores, este encuentro por la medalla de bronce se jugará la noche previa a la gran final del certamen.