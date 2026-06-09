Un viaje por la historia del Mundial: FIFA y Hyundai inauguran exposición en Nueva York

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La FIFA y la firma automotriz surcoreana Hyundai han unido fuerzas para inaugurar la imponente exposición 'Legacies of Champions'. Este lunes, el icónico Rockefeller Center de Nueva York abrió sus puertas para albergar casi un siglo de rica historia y tradición futbolística.

La muestra estará disponible para el público desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, acompañando la fiebre del Mundial de 2026. Durante la presentación, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, catalogó con entusiasmo a Nueva York como la "capital del mundo del fútbol".

Reliquias invaluables y el trofeo Jules Rimet

La exhibición ofrece un nostálgico viaje cronológico que arranca desde la primera Copa del Mundo celebrada en Uruguay en 1930. Los asistentes podrán admirar objetos originales, desde balones y botines de época, hasta las camisetas oficiales de las 48 selecciones participantes de este año.

Sin embargo, la indiscutible joya de la corona es la exhibición del histórico trofeo Jules Rimet, presentando su icónica base azul original. "Cuando vemos estos elementos sentimos algo especial; esa es la magia del fútbol", confesó Infantino durante su recorrido.

Experiencias inmersivas y cifras récord

Además de los objetos de colección, el recorrido cuenta con asombrosas instalaciones inmersivas diseñadas para atrapar al espectador.

Espacios como 'The Final' recrean la tensión de un partido decisivo, mientras que 'The Wall of Champions' rinde homenaje a los campeones mundiales.

Aprovechando el escenario, Infantino proyectó que este torneo atraerá a siete millones de hinchas a los estadios y a 6.000 millones de espectadores en televisión. Por su parte, Sungwon Jee, directivo de Hyundai, adelantó que instalarán un fan zone a las afueras del recinto para potenciar la experiencia.

Leyendas presentes y anécdotas inolvidables

El evento inaugural se vistió de gala con la presencia de íconos como Roberto Baggio, Christian Vieri, Marco Materazzi, Youri Djorkaeff y George Weah.

Vieri acaparó los reflectores al compartir que, de adolescente, viajaba kilómetros solo para ver jugar a su ídolo, Baggio. "Años después estaba jugando un Mundial a su lado; a veces los sueños se hacen realidad", reflexionó el exdelantero italiano.

Fiel a su estilo, Vieri bromeó sobre el gol de Materazzi en la final de 2006 y el fatídico penal fallado por Baggio en 1994. Pese a las bromas, dejó claro su enorme respeto al asegurar que Baggio sigue siendo la "mayor leyenda italiana" de todos los tiempos.