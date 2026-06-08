Efecto MLS: ¿Cómo cambió la liga estadounidense la percepción del fútbol antes del Mundial 2026?

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Durante décadas, el fútbol ocupó un lugar secundario dentro del panorama deportivo de Estados Unidos. La NFL, la NBA, la MLB y la NHL concentraban la mayor parte de la atención mediática, los patrocinadores y las audiencias. Sin embargo, a pocos días del inicio del Mundial 2026, el escenario es muy distinto. El crecimiento de la MLS (Major League Soccer) se ha convertido en uno de los principales factores que explican la transformación de la percepción del fútbol en el país anfitrión.

Lo que alguna vez fue visto como un campeonato emergente o una liga de retiro para figuras internacionales hoy aparece como una competencia consolidada, con infraestructura moderna, academias de desarrollo, acuerdos comerciales globales y una creciente capacidad para generar audiencias. En gran medida, el llamado "efecto MLS" ha preparado el terreno para que Estados Unidos llegue al Mundial 2026 con una cultura futbolística mucho más sólida que la que tenía cuando organizó la Copa del Mundo de 1994.

De proyecto experimental a liga consolidada

La creación de la MLS en 1996 fue una consecuencia directa del compromiso adquirido por Estados Unidos para organizar el Mundial de 1994. En sus primeros años, la liga enfrentó problemas financieros, escasa asistencia a los estadios y una limitada repercusión mediática.

Sin embargo, durante las últimas dos décadas la competencia experimentó una transformación profunda. La expansión de franquicias en diferentes mercados, la construcción de estadios específicos para fútbol y una estrategia enfocada en la formación de talento local permitieron que la liga dejara atrás la etapa de supervivencia para ingresar en una fase de crecimiento sostenido.

Según datos difundidos por la propia liga, la MLS atraviesa uno de los períodos de mayor crecimiento de su historia en términos de asistencia, audiencias y participación digital. Además, el campeonato cuenta actualmente con una presencia territorial que abarca gran parte de las principales áreas metropolitanas del país.

El impacto de las estrellas internacionales

Uno de los elementos más visibles en la evolución de la MLS ha sido la llegada de futbolistas de reconocimiento mundial. Si bien figuras como David Beckham marcaron un punto de inflexión en los años 2000, el fenómeno alcanzó una nueva dimensión con la incorporación de Lionel Messi al campeonato estadounidense.

La presencia de jugadores de élite no solo elevó la exposición internacional de la liga, sino que también modificó la percepción interna del público estadounidense. El fútbol dejó de ser considerado un producto exclusivamente extranjero para convertirse en un espectáculo capaz de atraer grandes audiencias locales.

Este fenómeno impulsó la venta de entradas, el interés de los patrocinadores y el seguimiento de la competición en plataformas digitales. Al mismo tiempo, permitió que nuevos aficionados se acercaran al deporte a través de clubes locales, fortaleciendo la conexión entre las comunidades y el fútbol profesional.

La generación formada en casa

Más allá de las figuras internacionales, uno de los mayores logros de la MLS ha sido la consolidación de un sistema de desarrollo juvenil. Las academias de los clubes se han convertido en una fuente constante de talento para la selección estadounidense y para equipos europeos.

Jugadores que hoy compiten en las principales ligas del mundo crecieron dentro de estructuras impulsadas por la propia MLS, lo que contribuyó a cambiar la narrativa histórica sobre el fútbol en Estados Unidos. Ya no se trata únicamente de importar talento, sino también de producir futbolistas capaces de competir al máximo nivel internacional.

Esta evolución ha fortalecido la identidad futbolística del país y ha generado una mayor identificación entre los aficionados y la selección nacional.

Un producto mediático cada vez más fuerte

La transformación de la MLS también se refleja en el ámbito audiovisual. Los acuerdos de transmisión global y la apuesta por nuevas plataformas digitales ampliaron significativamente el alcance de la competición.

Datos recientes muestran un crecimiento notable en las audiencias de la liga, impulsado por una mayor accesibilidad a los partidos y por estrategias de distribución internacional que permitieron llegar a nuevos mercados. La competición reportó importantes aumentos en espectadores y consumo digital durante la temporada previa al Mundial 2026.

Este avance contribuyó a normalizar la presencia del fútbol dentro de la conversación deportiva estadounidense, algo que parecía difícil de imaginar hace apenas dos décadas.

El Mundial 2026 como punto de inflexión

La Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá representa una oportunidad histórica para consolidar todo el trabajo desarrollado por la MLS durante los últimos años.

Las autoridades de la liga consideran que el torneo debe funcionar como una plataforma para generar crecimiento sostenido y no como un fenómeno pasajero. La expansión de clubes, la inversión en infraestructura y el fortalecimiento de las academias fueron diseñados precisamente con la mirada puesta en este momento.

Además, la participación de un número récord (44) de futbolistas vinculados a la MLS en el Mundial 2026 refleja el aumento de la competitividad del campeonato y su creciente relevancia dentro del ecosistema futbolístico internacional.

Una percepción completamente diferente

Si en 1994 el fútbol era visto por muchos estadounidenses como un deporte periférico, en 2026 la realidad es otra. La MLS ayudó a construir una base de aficionados más amplia, generó infraestructura especializada, desarrolló talento nacional y convirtió al fútbol en una parte cada vez más importante del entretenimiento deportivo del país.

El llamado "efecto MLS" no explica por sí solo el crecimiento del fútbol en Estados Unidos, pero sí representa uno de los pilares fundamentales de esta transformación. Gracias a esa evolución, el país llega al Mundial 2026 con una madurez futbolística inédita, una afición más comprometida y una liga que busca consolidarse definitivamente entre las competiciones más influyentes del continente.

La gran cita mundialista servirá como una prueba definitiva para medir el alcance de ese proceso. Pero, independientemente de los resultados deportivos, la MLS ya logró algo que parecía improbable hace treinta años: cambiar la forma en que millones de estadounidenses entienden y viven el fútbol.