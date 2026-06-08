Meridiano se une a la emoción del fútbol con ediciones especiales y calendarios para coleccionar: cuándo y dónde conseguirlos

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Por Andrea Matos Viveiros

Meridiano te trae contenido exclusivo y material coleccionable con motivo de la fiesta del fútbol mundial. Aquí te contamos cuándo y dónde conseguirlo

Del 10 al 12 de junio, Meridiano desarrollará una programación especial enfocada en el fútbol mundial, con suplementos informativos, entrevistas exclusivas y calendarios coleccionables para acompañar a los seguidores durante la competencia.

Una propuesta mundialista

Con la campaña “Pásala Mundial con Meridiano”, el medio deportivo ofrecerá una experiencia informativa diseñada para acercar a los lectores a uno de los eventos más importantes del calendario futbolístico.

El 10 de junio circulará un suplemento especial dedicado al torneo. Esta edición reunirá información sobre las selecciones participantes, estadísticas destacadas, detalles de las sedes y análisis de interés para quienes desean seguir de cerca cada jornada.

Además, incluirá una entrevista con DJane Violet, artista creadora del himno oficial de los voluntarios, quien compartirá detalles sobre su trabajo musical y su vínculo con el evento.

Calendarios para seguir el torneo

La promoción también contempla la entrega de un calendario de pared y un práctico calendario de bolsillo. Ambos materiales permitirán a los aficionados consultar fechas, registrar resultados y mantenerse al tanto del desarrollo de la competencia.

Pásala mundial con Meridiano, los especialistas en deportes.