Mundial 2026: ¿Cuál es la selección en América con más títulos?

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Llegamos a la semana más esperada del 2026: la semana en la que se inaugura el Mundial de Fútbol en su edición número 23 y seguimos mostrándote información de relevancia respecto a este evento. En esta oportunidad, te recordaremos cuál es la selección con más títulos en el continente americano.

Son pocas las selecciones que han sido sólidas desde los primeros mundiales hasta la actualidad y aunque, recientemente, acumulan varios años sin título, la oncena de Brasil es la más ganadora y no solamente de este continente, sino a nivel mundial.

Brasil y su pentacampeonato

Con su reciente título obtenido en la edición anterior, Argentina llegó a su tercera estrella. No obstante, necesita dos más para igualar a los únicos pentacampeones del mundo.

La otra oncena de América que ha logrado proclamarse monarca del mundo, es Uruguay, con dos trofeos en su palmarés. Las dos selecciones que están cerca de empatar a la "Canarinha" en cuanto a mundiales ganados se refiere, son las de Italia y Alemania, ambas con cuatro títulos.

¿Cuando fue el último título de Brasil?

Aunque actualmente no "mete miedo" como en los años dorados, la selección verdeamarela es símbolo de respeto en los mundiales. Su título más reciente, fue obtenido en la edición de Corea/Japón 2002, con un equipo repleto de estrellas liderado por Ronaldinho y Ronaldo Nazario en la delantera.

Los cinco mundiales de Brasil, fueron obtenidos en estas ediciones: 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002.

En cuanto a trofeos generales por continente, Europa lleva la batuta con 12 títulos, mientras que los sudamericanos reúnen 10 mundiales, en busca de conseguir ganarlo nuevamente para ponerse a uno.

Estos son los únicos dos continentes con selecciones que han llegado la cima del mundo.