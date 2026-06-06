Mundial 2026: Paraguay pierde a figura para el debut mundialista

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Paraguay es una de las selecciones que pueden sorprender en el Mundial 2026. Cuenta con un gran entrenador, un grupo de jugadores importantes y con experiencia en grandes competiciones. Sin embargo, su máxima figura salió lesionado en su último juego de preparación.

Julio Enciso salió lesionado en el min 25 durante el encuentro de Paraguay 4-0 Nicaragua. El futbolista de 22 años sufrió una paralítica y luego un golpe en la cintura que le repercutió en el cuádriceps. Así lo indicó Gustavo Alfaro, DT de la selección guaraní tras el encuentro.

Sin embargo, pese a su baja el jugador formará parte del grupo del Mundial 2026. En teoría no estará para el primer encuentro de la selección contra Estados Unidos, perdiéndose el debut; sería duda para el duelo contra Turquía, pero llegaría para enfrentar a Australia.

Julio Enciso se comunicó con la afición paraguaya tras su lesión

Julio Enciso no es solo la máxima figura de la Selección de Paraguay, también es un líder dentro del vestuario. En esa línea, cuando se le vio lesionado se pensó lo peor y la afición albirroja se volcó en mensajes de apoyo con un jugador de 22 años que vio peligrar su sueño mundialista.

Tras lo sucedido y al conocer un poco más la situación de su lesión Enciso se comunicó con la afición: "Gracias por cada mensaje, por cada abrazo, por cada palabra de aliento y por el cariño que me brindan día a día. Sentir el apoyo de tanta gente es algo que no tiene precio".

Julio continuó: "Tengo la tranquilidad de saber que he trabajado con responsabilidad, dedicación y amor por esta profesión. Hoy me toca afrontar este momento con fe, con fuerza y con la misma ilusión que tuve desde niño. Dios tiene preparado el camino correcto y voy a seguir confiando".

El jugador se despidió diciendo: "Mi sueño de llegar a un Mundial y poder dedicarle ese momento sigue más vivo que nunca. Es una ilusión que llevo en el alma y voy a luchar cada día para hacerla realidad". Con esas palabras agradeció a la afición y reforzó que disuputará el Mundial.

Paraguay: ¿Cual es su grupo en el Mundial 2026?