Argentina sufre una baja de última hora y Scaloni busca reemplazo

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Se encendieron las alarmas en la concentración de Argentina. Lo que comenzó como una práctica de rutina terminó en la peor noticia posible para el cuerpo técnico, ya que, Leonardo Balerdi, uno de los defensores más regulares de la temporada europea, ha sido descartado para la cita mundialista tras confirmarse un desgarro muscular.

Sin dudas, no es una ausencia cualquiera, puesto que venía de completar un año impecable en el Olympique de Marsella. El central se había transformado en un pilar defensivo, disputando 36 partidos en los que no solo cumplió con creces en la marca, sino que también aportó en ataque con un gol y una asistencia.

Su capacidad para salir jugando y su lectura de juego eran elementos que Lionel Scaloni tenía bajo la lupa para fortalecer la retaguardia argentina.

¿Quién tomará el relevo?

Ahora, la urgencia se traslada a las oficinas del seleccionado. Con la baja oficializada, el reglamento de la FIFA pone a la "Albiceleste" contra las cuerdas para cerrar la inscripción de un sustituto en cuestión de horas.

En los pasillos de la concentración ya suenan los nombres de quienes se quedaron a las puertas de la lista final, pero la decisión de Scaloni no será fácil. Debe encontrar un perfil que no solo reemplace a Balerdi, sino que mantenga la intensidad y la confianza que el grupo ha construido en este ciclo.

Mientras el equipo procesa la salida de uno de sus baluartes, el grupo se blinda para intentar superar este imprevisto. Dicha baja es un golpe duro, pero en el fútbol, y más aún en un Mundial, la capacidad de respuesta ante la adversidad suele ser lo que separa a los campeones del resto.