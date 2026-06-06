El regreso del capitán: Messi afina detalles físicos de cara al Mundial

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Lionel Messi ha mostrado una notable mejoría de su molestia en el isquiotibial izquierdo. El astro argentino se encuentra lo suficientemente recuperado como para tener actividad en los próximos duelos preparatorios antes de su participación en la inminente Copa del Mundo. Las expectativas son altas para la escuadra que buscará defender su corona internacional.

El parte médico de Lionel Scaloni

El director técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, brindó una actualización tranquilizadora este viernes. El estratega habló en la víspera de los compromisos amistosos ante Honduras en College Station, Texas, y frente a Islandia en Auburn, Alabama.

"Leo está bien y ya entrenó parte del viernes con el grupo, lo cual es muy importante", aseguró Scaloni. "Veremos si participa el sábado o en el siguiente duelo, pero está mucho mejor y eso nos da tranquilidad", concluyó.

El entrenador enfatizó que el capitán ya no se entrena en solitario y sigue un buen ritmo de progresión física.

Antecedentes de la lesión y brillo en Estados Unidos

El legendario delantero de 38 años sufrió este contratiempo físico el pasado 24 de mayo jugando para el Inter Miami. Este fue el último compromiso del club antes de que la MLS pausara su calendario por la llegada del Mundial.

A pesar de la lesión, Messi ha registrado una temporada espectacular en el fútbol estadounidense. En apenas 14 partidos disputados, el rosarino ha deslumbrado con 12 goles y ocho asistencias.

Gracias a este superlativo rendimiento, el viernes fue seleccionado para integrar el equipo All-Star de la MLS. Este combinado de estrellas se enfrentará a los mejores jugadores de la Liga MX el próximo 29 de julio en Charlotte.

Cifras de leyenda y un récord inaudito en puerta

Como vigente campeona del mundo, Argentina lidera los reflectores, especialmente tras el Balón de Oro de Messi en Qatar 2022. El atacante acumula 198 apariciones internacionales y 116 goles, siendo el segundo máximo anotador histórico de selecciones tras Cristiano Ronaldo (143).

Además, el argentino ostenta el récord absoluto de más partidos jugados en la historia de los Mundiales con 26 apariciones. Actualmente, supera por un solo encuentro a la leyenda alemana Lothar Matthäus.

Tanto Messi como el portugués Cristiano Ronaldo están a las puertas de disputar su sexta Copa del Mundo. Este logro establecería una marca inédita e inigualable en la historia del balompié mundial.

El itinerario de la Albiceleste en la fase de grupos

La selección argentina encabeza el Grupo J en el próximo Mundial, con una gira que recorrerá importantes sedes de Estados Unidos. Su ansiado debut está programado para el 16 de junio contra Argelia en Kansas City, Missouri.

Posteriormente, la escuadra sudamericana se trasladará al estado de Texas para cumplir con sus siguientes dos compromisos. Allí se medirá contra Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el 27 de junio, ambos duelos en la ciudad de Arlington.