Mundial 2026: Espectacular coreografía de la afición de Noruega para apoyar a su selección

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Las tribunas del fútbol internacional tienen un nuevo fenómeno en las redes sociales. Los hinchas de la selección de Noruega se han vuelto virales en los últimos días gracias a una llamativa coreografía en la que miles de aficionados simulan remar al unísono, recreando de manera coordinada la escena de un barco vikingo.

Esta forma de alentar combina la pasión por el fútbol con la tradición nórdica, dando como resultado una de las expresiones de apoyo más originales y comentadas en las plataformas digitales por fanáticos de todo el mundo.

Con Noruega ya clasificada para el Mundial 2026, los seguidores escandinavos esperan trasladar este popular "grito vikingo" a los estadios del torneo norteamericano. El objetivo de la afición es hacer sentir su presencia en las gradas y convertir esta sincronizada rutina en uno de los grandes atractivos de color de la próxima Copa del Mundo.

La invasión vikinga

Previo al viaje a Estados Unidos, la Federación de Fútbol de Noruega realizó una sesión de fotografía con toda la convocatoria un tanto llamativa. Y es que los jugadores nórdicos mostraron sus raíces y se vistieron con todo el atuendo vikingo, desde ropas hasta armas, con la intención de emular una horda de bárbaros apunto de emprender su viaje en barco.

Noruega es cabeza de serie del Grupo I del Mundial 2026 y debutará contra Irak el 16 de marzo a las 6:00 pm en el Boston Stadium. Esta será su primera participación en 28 años y su cuarta aparición histórica en el torneo. Un dato curioso, justamente el rival nórdico hubiese sido el rival de la Vinotinto en el caso de haber clasificado al repechaje, ya que la selección de Medio Oriente venció a Bolivia por este boleto.