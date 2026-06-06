Mundial 2026: ¿Qué selección es favorita según la IA?

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A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, la fiebre futbolística se ha trasladado al terreno de la tecnología.

Diversos modelos de Inteligencia Artificial (IA) han procesado miles de simulaciones, estadísticas avanzadas y datos históricos para determinar qué selección tiene las mayores probabilidades de alzar el trofeo en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio.

Aunque el panorama es altamente competitivo y equilibrado, la IA de Opta, una de las referencias más respetadas en análisis de datos deportivos, sitúa a España como la principal favorita para conquistar el título.

Con una probabilidad calculada del 16.08%, "La Roja" capitaliza su gran momento tras la reciente conquista de la Eurocopa y la consolidación de una generación liderada por figuras como Lamine Yamal, Pedri y Rodri.

Francia y Argentina completan el top 3

Inmediatamente detrás de los españoles, el modelo de la IA posiciona a Francia con un 12.78% de probabilidades. El equipo dirigido por Didier Deschamps, cimentado en la potencia ofensiva de Kylian Mbappé y una estructura consolidada en las últimas finales mundialistas, se mantiene como un contendiente de máxima peligrosidad para cualquier rival.

Por su parte, la vigente campeona del mundo, Argentina, aparece en el tercer puesto del escalafón de los supercomputadores (con un margen de probabilidad cercano al 10%).

A pesar de la expectativa que rodea a Lionel Messi en lo que podría ser su última cita mundialista y la solidez táctica de Lionel Scaloni, los algoritmos sugieren un camino complejo hacia el bicampeonato.