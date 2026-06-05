Mundial 2026: El Grupo L alza la mano como un posible "grupo de la muerte"

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Hablar del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026, es hablar de un más que posible "grupo de la muerte". Con el aumento de 32 a 48 selecciones en el Mundial de Fútbol, la fase de grupos muestra más caras "modestas" que nunca, lo que ha hecho más complicado elegir a ese siempre característico y atractivo grupo, pero el L tiene muchos ingredientes que no pueden pasar desapercibidos.

Compuesto por Inglaterra, Ghana, Croacia y Panamá, esta zona muestra una paridad que no muchos notan, pero que está ahí presente. Panamá parece ser claramente la cenicienta, pero las otras tres selecciones están separadas por distancias mucho más cortas de lo que parece, por lo que a continuación analizaremos las debilidades y fortalezas de los cuatro equipos.

¿El Grupo de la Muerte?

Las cuatro selecciones tienen fortalezas y debilidades tangibles, lo que hará que la competencia en esta zona del Mundial sea espectacular.

Inglaterra, favorita entre dudas

Desde 2018, Inglaterra ha sido catalogada como una de las "favoritas" en todos los torneos grandes que ha disputado, pero no ha podido cumplir con dichas expectativas. Una semifinal del mundo y dos subcampeonatos de Europa reposan en el historial inglés en los últimos ocho años, pero las copas se resisten

La gran fortaleza de este equipo reside precisamente en el talento que tienen, en todas las áreas. Un DT reconocido como Thomas Tuchel está al mando, y además, jugadores de nivel dicen presente en todas las líneas. Jordan Pickford, Reece James, Declan Rice, Jude Bellingham y Harry Kane son los nombres más importantes que ilusionan a la afición de los "Three Lions".

Paradójicamente, la debilidad de este equipo parece radicar en algunas ausencias que lucen inexplicables. Jugadores del calibre de Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Adam Wharton o Trent Alexander-Arnold, no irán al torneo, a pesar de ser piezas extremadamente talentosas.

Croacia quiere otra medalla

Croacia se niega a dejar de competir. Lo que parecía ser una sorpresa mayúscula en 2018, cuando alcanzaron la Final del Mundial, se reafirmó como una realidad en 2022, cuando llegaron a semifinales y posteriormente se hicieron con la medalla de bronce.

Justamente esa es la fortaleza croata, han aprendido a competir de gran manera en Copas del Mundo, y mantienen a varios de esos pilares de los éxitos recientes, como lo son Luka Modric, Dominik Livakovic, Mateo Kovacic o Ivan Perisic. Además, piezas jóvenes como Josko Gvardiol, Josip Stanisic, Petar Sucic y Luka Sucic, le dan un aire fresco al equipo.

Sin embargo, la debilidad puede recaer en ese recambio generacional. Para 2022, Croacia perdió a piezas como Ivan Rakitic, Danijel Subasic o Mario Mandzukic, y ahora no contarán con Domagoj Vida ni con Dejan Lovren. Habrá que ver si son capaces de reemplazarlos exitosamente.

Ghana, el "tapado" del grupo

La selección de Ghana ha acostumbrado al mundo a traer integrantes sumamente talentosos dentro de su selección de manera constante a las Copas del Mundo, y 2026 no será la excepción.

Sin duda, la fortaleza de este interesante equipo ghanés recae en su ataque, liderado por dos nombres reconocidos: Iñaki Williams, del Athletic Club, y Antoine Semenyo, del Manchester City. Además, tienen a jugadores interesantes como Abdul Fatawu y Jordan Ayew, del Leicester, o Brandon Thomas-Asante, pieza clave del ascenso del Coventry a la Premier League.

Pero a pesar del buen ataque, la defensa es la clara debilidad de Ghana, eso sí, con nombres que juegan en ligas interesantes, como Alemania, Francia o España, pero que no parecen tener la jerarquía para sostener al ataque. A pesar de todo, van a competir.

Panamá, la cenicienta

Panamá afronta el segundo Mundial de su historia con el objetivo de sumar su primer punto histórico en esta competición, pero no la tendrá fácil. El conjunto canalero estará arropado por su público y se sentirá como en casa, pero tiene rivales que lucen muy superiores.

La fortaleza precisamente es el hecho de que nadie espera nada de ellos. Panamá no tienen ningún tipo de presión, por lo que buscará jugar bien y, por qué no, arañar alguna sorpresa que los haga pelear por un tercer puesto, de la mano de su figura, Adalberto Carrasquilla.

Lastimosamente, la debilidad pareciera ser el casi nulo cambio generacional del equipo. La panameña es la convocatoria de mayor media de edad del torneo, con 30,4, e incluso se dieron el "lujo" de dejar fuera a una figura juvenil como lo es Kadir Barría, atacante de 18 años del Botafogo.