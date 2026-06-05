El Grupo G a escena: la jerarquía de Bélgica contra el sueño de Egipto, Irán y Nueva Zelanda

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El Grupo G del Mundial 2026 reúne a Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda en un sector que, aunque carece del brillo mediático de otros, promete ser uno de los más igualados y tácticos del torneo. La batalla por los boletos a la siguiente ronda será de pronóstico reservado.

Bélgica se posiciona como la escuadra favorita gracias a su peso histórico y calidad individual, aunque ya no cuenta con el brillo de su pasada época dorada. Por su parte, Egipto e Irán protagonizarán un duelo directo y sumamente parejo por la segunda plaza del grupo.

En este escenario, Nueva Zelanda buscará asumir el rol de sorpresa, intentando aprovechar el nuevo formato de 48 selecciones. Los oceánicos aspiran a convertirse en los jueces del sector y pelear por un pase histórico como uno de los mejores terceros lugares.

La combinación de estilos define las claves de esta zona. Mientras los belgas aportan el mayor talento técnico, los iraníes destacan por su estricta disciplina en la cancha. Egipto cuenta con el factor desequilibrante de Mohamed Salah y Nueva Zelanda jugará sin presiones.

Bélgica: la veteranía como bandera

Los "Diablos Rojos" se mantienen como la principal referencia del sector. A pesar de que varias de sus figuras emblemáticas encaran el tramo final de sus trayectorias, la plantilla posee los argumentos futbolísticos necesarios para comandar el grupo sin mayores contratiempos.

Entre sus principales virtudes destacan la profunda experiencia en escenarios de máxima presión, una banca con variantes y un aparato ofensivo superior al de sus rivales. Sin embargo, el envejecimiento de su columna vertebral y una menor intensidad defensiva son sus puntos débiles.

El destino del equipo dependerá del liderazgo de referentes de la talla de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y la seguridad en el arco de Thibaut Courtois. Su meta real e inmediata es avanzar como líderes indiscutibles y asegurar un lugar en la fase de octavos de final.

Egipto: el factor Salah y la velocidad

Egipto regresa a la gran cita mundialista con una propuesta que amalgama madurez y un ataque vertical sumamente peligroso. El conjunto africano sabe que gran parte de su éxito en el torneo dependerá del estado físico y la inspiración que tenga su gran capitán.

La principal fortaleza de los "Faraones" radica en el desequilibrio individual y la rapidez para armar contragolpes letales. No obstante, el plantel sufre por una marcada dependencia hacia sus atacantes y una rotación de jugadores menos profunda que la de Bélgica.

El peso del esquema recae en el talento de Mohamed Salah y el gran momento de Omar Marmoush en el ataque. El objetivo histórico de esta generación es superar la fase de grupos por primera vez en su era moderna y colocarse en las rondas de eliminación directa.

Irán: orden táctico y resistencia

La selección de Irán se presenta como una de las potencias más estables y competitivas del continente asiático. La identidad del equipo está completamente ligada a la disciplina colectiva, un bloque defensivo sumamente sólido y un despliegue físico extenuante para los rivales.

Históricamente, los iraníes han sido rivales sumamente incómodos en los Mundiales, aunque les ha faltado el centavo para el peso para acceder a las rondas definitivas. Sus debilidades principales son la falta de creatividad en el mediocampo y la dificultad para remontar marcadores.

El liderazgo en la cancha estará comandado por el delantero Mehdi Taremi y la experiencia del capitán Ehsan Hajsafi. Los asiáticos centrarán sus esfuerzos en ganarle la carrera a Egipto por el segundo boleto directo o, en su defecto, avanzar entre los mejores terceros.

Nueva Zelanda: la oportunidad del nuevo formato

Los "All Whites" llegan al torneo con la etiqueta de la selección menos favorecida por los antecedentes y las clasificaciones internacionales. Sin embargo, el formato expandido de la competencia les otorga una ventana de oportunidad única que no existía en épocas pasadas.

Sus armas principales son un juego aéreo temible, un orden colectivo impecable y la ventaja psicológica de no cargar con ninguna presión mediática. Por contraparte, el equipo acusa una evidente falta de roce internacional ante potencias y una calidad técnica limitada.

La gran figura y referente absoluto del ataque neozelandés es el experimentado delantero Chris Wood. El plan de juego de los de Oceanía consiste en rescatar puntos en cada jornada y pelear el tercer puesto, soñando con una clasificación que sería histórica para su país.

Balance final y probabilidades de avanzar

El veredicto para el Grupo G apunta a que Bélgica se adueñará de la cima con un 85% de probabilidades de clasificar. La verdadera guerra civil deportiva será entre Egipto (55%) e Irán (50%), donde el estado de forma de Mohamed Salah podría inclinar la balanza para los africanos.

Nueva Zelanda corre de atrás con un 20% de posibilidades, obligada a dar un golpe sobre la mesa en alguno de sus partidos. En resumen, se perfila un sector caracterizado por marcadores sumamente apretados, pocos festejos de gol y una lucha encarnizada por sobrevivir.