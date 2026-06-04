Mundial 2026: Récords que parecen Inalcanzables en el mundial

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Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020

La historia de la Copa Mundial de Fútbol está repleta de récords que a partir del venidero 11 de junio están dispuestos para ser superados por las selecciones y jugadores que alcancen semejantes proeza.

Uno de los que se considera más difíciles de superar son las 13 dianas que logró en una sola edición Just Fontaine en 1958, otro que puede ser batido son los cinco goles de Oleg Salenko en un mismo partido en 1994.

¿Podrán ser superados esos registros históricos jugadores de la talla de Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega), Harry Kane (Inglaterra), Lionel Messi (Argentina) Cristiano Ronald (Portugal) y Vinícius Jr. (Brasil)?

El Brasil “Pentacampeão”

La verdeamarella tiene el récord de títulos en el Mundial, con cinco (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), uno más que Alemania (la RFA de 1954 y 1974, y luego con su denominación actual en 1990 y 2014) e Italia (1934, 1938, 1982 y 2006), la gran ausente de nuevo de esta edición.

Únicamente Brasil ha disputado las 22 ediciones mundialistas anteriores (23 con el próximo). Alemania (o la RFA) disputará el torneo por 21ª vez.

Alemania ostenta el récord de finales disputadas, con 8, y también de semifinales jugadas (13), aunque en las dos últimas ediciones no ha superado la primera fase.

Un partido, 12 goles

El partido con más goles de la historia del Mundial es un cuarto de final de 1954 en el que Austria ganó 7-5 a Suiza, con tripletes de Theodor “Turl” Wagner para los austríacos y de Josef Hügi para los helvéticos.

Ese partido involucró también una grandísima remontada, ya que Suiza dominaba 3-0 a los 19 minutos.

En los octavos de final de 1938 hubo un partido con once goles, que Brasil ganó 6-5 (tras prórroga) a Polonia. Leonidas marcó tres dianas en ese juego, pero fue superado por Ernest Willimowski, que marcó cuatro para los polacos.

Máximo goleador de la historia

El máximo goleador en la historia de los Mundiales de la FIFA es el alemán Miroslav Klose, quien anotó un total de 16 goles en 24 partidos disputados a lo largo de cuatro ediciones (2002, 2006, 2010 y 2014). Su marca en esta edición podría ser batida por Lionel Messi, quien llega con 13 y Kilian Mbappé con 12.

Pelé, coronado tres veces

El jugador con más títulos en el Mundial es el brasileño Pelé, tres veces campeón del mundo (1958, 1962 y 1970).

El rey Leo

Tras los siete partidos que condujeron a Argentina a lograr su tercera estrella en la Albiceleste, Messi se erigió en el jugador con más partidos disputados en una fase final del Mundial, con 26, cifra que podrá seguir aumentando en la próxima cita.

Messi superó a dos alemanes; Lothar Matthaüs, con 25 partidos entre 19982 y 1998, en cinco ediciones, y Miroslav Klose (24 de 2002 a 2014).

Con 22 partidos mundialistas, Cristiano Ronaldo puede escalar posiciones también en esta clasificación si Portugal brilla en Norteamérica.

Messi, Ronaldo y Ochoa en seis Mundiales

Si no surgen imprevistos, Messi, Ronaldo y Ochoa se van a convertir en Estados Unidos, México y Canadá en los únicos jugadores en disputar seis fases finales de un Mundial, todas las jugadas desde Alemania 2006.

Dejarán así atrás al alemán Matthaüs (1982, 1986, 1990, 1994, 1998), al italiano Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014), y a los mexicanos Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 y 1966) y Rafael Márquez (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014).

Deschamps alcanzó a Zagallo y Beckenbauer

El francés Didier Deschamps es campeón del mundo como jugador (1998) y como seleccionador (2018), después del éxito de los Bleus hace ocho años en Rusia.

Antes de él, los únicos que habían logrado esta hazaña eran el brasileño Zagallo (1958 y 1962, y luego en 1970) y el alemán Franz Beckenabeuer (1974 y luego en 1990). Zagallo fue incluso entrenador adjunto en el título brasileño en 1994.