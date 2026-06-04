Mundial 2026: Conoce algunos detalles sobre el estadio donde se jugará la final

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La Copa Mundial de Fútbol tendrá su primera gran expansión del siglo, al aumentar el número de selecciones participantes de 32 a 48. Este formato dará vida al torneo más grande de la historia, con un total de 104 compromisos repartidos en 16 sedes de Canadá, México y Estados Unidos.

Sin embargo, el objetivo principal se mantiene intacto para todos los competidores: alcanzar el duelo decisivo y pelear por el título más codiciado del planeta fútbol.

¿Cuándo y a qué hora se jugará la final?

Aunque la Copa del Mundo cuenta con tres países organizadores, será Estados Unidos el que tendrá el honor de albergar la gran final, la cual se disputará el domingo 19 de julio de 2026 a las 15:00 horas locales, misma hora para Venezuela.

Además, la FIFA implementará por primera vez un espectáculo de medio tiempo al puro estilo del Super Bowl de la NFL, el cual se desarrollará entre la primera y la segunda mitad del compromiso.

A pesar de su fuerte arraigo con el fútbol americano, el recinto cuenta con un sólido historial en el balompié de máxima categoría. En 2016, fue testigo de la final de la Copa América Centenario, donde la selección de Chile derrotó por la vía de los penales a la Argentina de Lionel Messi.

Asimismo, sirvió como sede de clausura para el renovado Mundial de Clubes que se disputó en 2025, albergando la emocionante final en la que el Chelsea se coronó campeón tras vencer 3-0 al Paris Saint-Germain.

Calendario de partidos para el Mundial 2026

El estadio de East Rutherford tendrá un protagonismo absoluto a lo largo del torneo, recibiendo un total de ocho compromisos distribuidos de la siguiente manera:

Fase de Grupos:

Sábado, 13 de junio: Partido 7 – Brasil vs. Marruecos (Grupo C)

Jueves, 16 de junio: Partido 17 – Francia vs. Senegal (Grupo I)

Lunes, 22 de junio: Partido 41 – Noruega vs. Senegal (Grupo I)

Jueves, 25 de junio: Partido 56 – Ecuador vs. Alemania (Grupo E)

Sábado, 27 de junio: Partido 67 – Panamá vs. Inglaterra (Grupo L)

Fase de Eliminación Directa: