Mundial 2026: Top 10 de remontadas históricas en los mundiales

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Los mundiales de fútbol han sido escenario de algunos de los momentos más emocionantes en la historia del deporte y no es para menos, ya que reúnen a las mejores selecciones. Entre goles inolvidables, finales dramáticas y actuaciones legendarias, las remontadas ocupan un lugar especial por la intensidad y la emoción que generan tanto dentro como fuera del campo.

A lo largo de las distintas ediciones de la Copa del Mundo que se han realizado, varias selecciones lograron revertir situaciones que parecían imposibles. Cuando todo indicaba que la derrota era inevitable, aparecieron equipos capaces de cambiar la historia en cuestión de minutos y protagonizar encuentros que aún son recordados por generaciones de aficionados.

Remontadas - Mundiales

Entre las remontadas más emblemáticas destaca la victoria de Alemania Occidental sobre Inglaterra en los cuartos de final de México 1970. Los ingleses llegaron a tener una ventaja de dos goles, pero los alemanes reaccionaron y terminaron imponiéndose 3-2 en tiempo extra, que fue uno de los momentos de aquella edición.

Otro episodio inolvidable ocurrió en la cita mundialista de Suecia 1958, cuando Francia logró revertir un marcador complicado frente a Yugoslavia en la fase de grupos. Décadas después, Alemania volvería a demostrar su capacidad de reacción en Brasil 2014, superando situaciones complejas durante su camino hacia el título, en las que también dejó goleadas impactantes como la del 7-1 ante el combinado brasileño.

También ocupa un lugar destacado la remontada de Bélgica frente a Japón en Rusia 2018. El conjunto asiático sorprendió al ponerse 2-0 arriba, pero los europeos respondieron con tres goles y sellaron una victoria épica en los últimos instantes del encuentro.

En la lista aparecen además partidos como Portugal contra Corea del Norte en 1966, Alemania frente a Suecia en 1958, Argentina contra México en encuentros decisivos y otras gestas que marcaron diferentes generaciones mundialistas.

Finalmente, las grandes remontadas mundialistas siguen siendo parte esencial de la historia del fútbol y, a pocos días de efectuarse una nueva edición, es inevitable no mencionar algunas que han marcado un antes y un después en este deporte.