Mundial 2026: La fiesta en Guadalajara: Actividades culturales durante la fase de grupos

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Guadalajara se prepara para vivir mucho más que fútbol durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ciudad jalisciense, una de las tres sedes mexicanas del torneo, aprovechará la llegada de miles de aficionados nacionales e internacionales para mostrar una de sus mayores fortalezas: su identidad cultural.

Mientras el balón rueda en el Estadio Guadalajara, la actividad en las calles, plazas y espacios históricos promete convertir a la capital de Jalisco en un escenario donde el deporte convivirá con la música, la gastronomía, el arte y las tradiciones que han dado fama mundial a la región.

El FIFA Fan Festival, corazón de la celebración mundialista

El principal punto de encuentro para los aficionados será el FIFA Fan Festival, que se instalará en la emblemática Plaza Liberación, en pleno Centro Histórico de Guadalajara. La FIFA eligió este espacio por su valor patrimonial y por su cercanía con algunos de los edificios más representativos de la ciudad, como la Catedral Metropolitana y el Teatro Degollado.

De acuerdo con la FIFA, el festival ofrecerá transmisiones de los partidos en pantallas gigantes, además de una programación paralela que incluirá expresiones artísticas, música en vivo, propuestas gastronómicas y actividades recreativas para todas las edades. La iniciativa busca que tanto quienes poseen entradas para los encuentros como quienes siguen el torneo desde la ciudad puedan formar parte de la experiencia mundialista.

La expectativa es que el Centro Histórico se transforme durante varias semanas en un punto de convivencia multicultural, donde aficionados de distintos países compartan la pasión por el fútbol en un entorno abierto y gratuito.

Mariachi, tequila y tradiciones jaliscienses

Hablar de Guadalajara implica hablar de algunos de los símbolos culturales más reconocidos de México. La propia FIFA destaca que la ciudad es considerada la cuna del mariachi y uno de los principales referentes de la charrería, además de encontrarse en el corazón de la región tequilera.

Por ello, durante la fase de grupos se espera una fuerte presencia de espectáculos musicales inspirados en estas tradiciones. Los visitantes podrán encontrar presentaciones de mariachis en distintos puntos del Centro Histórico, así como muestras culturales que buscan acercar a los turistas a la identidad jalisciense.

La gastronomía también ocupará un lugar destacado. Platillos emblemáticos como la torta ahogada y la carne en su jugo formarán parte de la oferta para quienes busquen descubrir los sabores locales mientras siguen el desarrollo del torneo.

Turismo cultural más allá de los partidos

La celebración mundialista también servirá como escaparate para algunos de los principales atractivos turísticos de Guadalajara. Entre ellos sobresale el Hospicio Cabañas, Patrimonio Mundial de la UNESCO y hogar de los murales de José Clemente Orozco, considerado uno de los máximos exponentes del muralismo mexicano.

Otro de los recorridos que ganará protagonismo durante el Mundial 2026 será la Ruta del Tequila, que conecta a los visitantes con los paisajes agaveros de Jalisco, reconocidos igualmente como Patrimonio Mundial. A menos de una hora de la ciudad, esta experiencia permite conocer destilerías históricas y la tradición detrás de una de las bebidas más representativas del país.

Mercados tradicionales, corredores gastronómicos y espacios culturales complementarán una oferta que busca ampliar la experiencia de los aficionados más allá de los 90 minutos de juego.

Guadalajara quiere dejar huella en el Mundial 2026

La ciudad albergará cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluido uno de la selección mexicana durante la fase de grupos. Sin embargo, el desafío para los organizadores va más allá de la organización deportiva.

La estrategia apunta a posicionar a Guadalajara como una sede capaz de combinar infraestructura moderna, hospitalidad y riqueza cultural. El objetivo es que los visitantes recuerden tanto los goles y las emociones del torneo como las experiencias vividas en las plazas, los escenarios artísticos y los rincones históricos de la ciudad.

Con el Mundial cada vez más cerca, Guadalajara se perfila como uno de los epicentros de la celebración futbolística en Norteamérica. Durante la fase de grupos, la capital jalisciense no solo recibirá selecciones y aficionados; también abrirá sus puertas para mostrar al mundo una de las expresiones culturales más vibrantes de México.