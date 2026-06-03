Mundial 2026: ¿Hasta dónde llegarán las selecciones sudamericanas según Tercer Tiempo?

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días del pitazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el panel de especialistas de Tercer Tiempo ha puesto sobre la mesa sus pronósticos para las selecciones sudamericanas.

Con el optimismo propio de la región, pero también con el análisis técnico de quienes siguen de cerca el fútbol internacional, el equipo periodístico ha desglosado el camino que prevén para los conjuntos de la CONMEBOL.

A través de las pantallas de Meridiano TV, los periodistas Marie Ferro, Jesús López, Javier Rivera y Juan Furlanich dieron a sus candidatos:

Periodista Semifinal Cuartos de Final Octavos de Final Dieciseisavos Fase de Grupos Marie Ferro Argentina Brasil, Colombia Uruguay, Ecuador - Paraguay Jesús López Argentina Uruguay, Colombia Brasil, Ecuador - Paraguay Juan Furlanich Brasil Argentina Paraguay, Ecuador Uruguay, Colombia - Javier Rivera Argentina (Finalista) Brasil Ecuador, Paraguay, Colombia

La "Albiceleste" es, sin duda, la favorita del panel. Tanto Ferro como López la proyectan alcanzando las semifinales, mientras que Rivera va un paso más allá, colocándola directamente en la gran final del certamen.

Brasil mantiene el respaldo de la mayoría, siendo ubicado mayoritariamente en instancias de cuartos de final, aunque Furlanich apuesta fuerte por la "Canarinha" hasta las semifinales. Por su parte, Colombia aparece consistentemente como una selección de peso, alcanzando rondas avanzadas para la mayoría de los analistas.

Por su parte, el grupo de analistas coincide en una presencia sólida de Ecuador y Paraguay en las llaves eliminatorias. Uruguay, si bien es considerado un contendiente firme, genera opiniones divididas sobre su techo competitivo, variando entre octavos y dieciseisavos de final según el experto.