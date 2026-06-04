Entrenadores bajo la lupa ¿Quiénes son los técnicos mejores pagados del Mundial 2026?

Suscríbete a nuestros canales

A las puertas de la gran cita del fútbol internacional, las miradas no solo se centran en los astros que pisarán el césped, sino en las mentes estratégicas que mueven los hilos desde el banquillo. Dirigir una selección nacional con aspiraciones al título exige experiencia de élite, y las federaciones están dispuestas a romper la banca para asegurar a los mejores tácticos del planeta.

El Top 10 mejor pagado

El reporte consolidado de remuneraciones de los directores técnicos revela una marcada brecha entre las potencias históricas (y los anfitriones con billeteras profundas) frente al resto de los competidores.

1. Carlo Ancelotti (Brasil) €10.0 Millones

El estratega italiano lidera el ranking global. Su salto del Real Madrid a la 'Canarinha' rompió el mercado de selecciones. La federación brasileña desembolsa una cifra récord con un único objetivo en mente: recuperar la corona mundial.

2. Julian Nagelsmann (Alemania) €7.0 Millones

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) apostó por la juventud y la innovación táctica de Nagelsmann, blindándolo con un contrato de élite europea para devolver a la 'Die Mannschaft' a los primeros planos continentales.

3. Mauricio Pochettino (Estados Unidos) €6.0 Millones

Como coanfitrión del torneo, la federación estadounidense tiró la casa por la ventana. El argentino percibe una cifra histórica para el fútbol norteamericano, justificada por la presión comercial y deportiva de trascender en su propio territorio.

4. Thomas Tuchel (Inglaterra) €6.0 Millones

Empatado en el tercer escalón, el alemán asumió el mando de los Tres Leones con la misión de romper la eterna sequía británica. Su salario iguala los estándares de los clubes más poderosos de la Premier League.

5. Roberto Martínez (Portugal) €4.5 Millones

El técnico español comanda a la generación dorada lusa. Su experiencia internacional previa le valió un contrato sumamente lucrativo en la península ibérica.

6. Fabio Cannavaro (Uzbekistán) €4.5 Millones

La gran sorpresa financiera del escalafón. El proyecto asiático respaldado por capitales estatales colocó al legendario defensor italiano en el panorama mundial a base de talonario.

7. Didier Deschamps (Francia) €3.8 Millones

A pesar de su jerarquía y de haber alcanzado múltiples finales, el experimentado técnico galo se ubica en el séptimo puesto, demostrando una estructura salarial más conservadora por parte de la federación francesa.

8. Marcelo Bielsa (Uruguay) €3.5 Millones

El 'Loco' transformó por completo el presente de la Celeste. Su cotización responde al impacto inmediato de su metodología y la revolución táctica implantada en Sudamérica.

9. Ronald Koeman (Países Bajos) €3.0 Millones

La 'Naranja Mecánica' mantiene un perfil de pago intermedio-alto para retener al histórico exfutbolista en su segunda etapa al mando del combinado nacional.

10. Lionel Scaloni (Argentina) €2.6 Millones

A pesar de ostentar las credenciales más pesadas del panorama actual tras sus recientes éxitos, el técnico de la Albiceleste cierra el selecto grupo, manteniéndose en una cifra competitiva pero lejana a los líderes europeos.

Rentabilidad vs. Exigencia

La danza de los millones deja varias lecturas periodísticas clave. En primer lugar, la cotización de Carlo Ancelotti refleja la desesperación y urgencia de un Brasil que no escatima en gastos para asegurar orden institucional y jerarquía. Por otro lado, los 6 millones de euros destinados a Mauricio Pochettino evidencian que para Estados Unidos este torneo no es solo un evento deportivo, sino una inversión de infraestructura nacional; necesitaban un nombre de peso mediático y táctico que justificara la inversión de los patrocinadores locales.

Llama la atención el contraste de Lionel Scaloni. Cierra el Top 10 cobrando casi una cuarta parte de lo que percibe Ancelotti, lo que demuestra que en los banquillos de selecciones, el peso histórico reciente no siempre se traduce de forma inmediata en el salario más alto, primando muchas veces los presupuestos base de las federaciones de origen.

Con estos salarios sobre la mesa, la presión es absoluta. Para estos diez entrenadores, quedar fuera en las primeras de cambio no solo significará un fracaso deportivo, sino un cuestionamiento directo a las multimillonarias apuestas financieras de sus respectivas federaciones.