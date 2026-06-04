Mundial 2026: Maradona o Messi, cuál ha sido el mejor en las Copas Mundiales de Fútbol

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Nelson Contreras Suárez | @nelsoncon2020

Argentina ha contado con dos superestrellas del fútbol que fueron determinantes para los logros de las Copas Mundiales que en México 1096 y en Catar (2022) coronaron a la selección albiceleste. Diego Armando Maradona y Lionel Messi son considerados auténticas estrellas que llevaron al resto de integrantes de sus conjuntos a lograr la gloria máxima del balompié.

Conviene establecer aunque sea de manera resumida cuál ha sido más determinante para el triunfo de Argentina en el certamen ecuménico en los que participaron, porque son millones de aficionados y entendidos los que consideran al ya fallecido Maradona como el más grande héroe de su combinado, mientras otros millones estiman que Messi ha sido un rey inigualable en la cancha.

Dos colosos en acción

Entremos a evaluar a Diego Maradona y a Lionel Messi. El primero en 1986 firmó la actuación individual más dominante y autosuficiente de la historia de los Mundiales, mientras que Lionel Messi en 2022 logró el título con un impacto numérico y una regularidad idéntica, pero repartida a lo largo de una carrera más longeva.

Ambos consiguieron llevar a Argentina a la gloria máxima siendo los capitanes, líderes futbolísticos y ganadores del Balón de Oro al mejor jugador del torneo en sus respectivas citas.

Para determinar quién fue más determinante, es necesario analizar el impacto directo en las ediciones donde se coronaron campeones del mundo.

En sus torneos consagratorios, la producción de ambos rozó la perfección, participando directamente en la inmensa mayoría de los goles de la selección Argentina:

Maradona anotó en el Mundial de 1985 realizado en México, cinco dianas, en tanto que Messi anidó siete en la justa de 2022 realizada en Catar. En cuanto a las asistencias el pelusa elaboró cinco y Messi tres.

En la fase eliminatoria Diego participó en 10 de los 14 tantos que fabricó Argentina para un 71.4%. Lionel, por su parte, participó en 10 de los 15 de su selección para un 66.6%.

En la fase eliminatoria, Maradona embocó cuatro dianas y dio una asistencia en la final. Messi en esa etapa eliminatoria metió cinco goles y logró dos asistencias, con la particularidad de haber marcado en todas las rondas del Mundial de Catar.

Los pro a favor de Maradona (1986)

El accionar de Diego en los pasajes más determinantes del certamen en el que participó estuvo centrado en que anotó los dos goles contra Inglaterra en cuartos de final (incluido el "Gol del Siglo") y los dos contra Bélgica en semifinales.

La joya de su labor estuvo ubicada en la majestuosa asistencia del campeonato cuando en la final contra Alemania, arrastró la marca de tres jugadores y asistió a Jorge Burruchaga para el 3-2 definitivo.

Por supuesto, el llamado “Gol con la Mano de Dios” está entre las grandes maravillas de este certamen a pesar de ser considerada ilegal esa acción en el plano futbolístico, pero en esa época no había el VAR y todo se aceptaba.

Las loas a favor de Messi (2022)

Messi logró una consistencia impresionante, tras anotar en fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales y un doblete en la gran final contra Francia. Fue el primer jugador en la historia en marcar en todas las instancias de eliminación directa de un mismo Mundial.

De igual forma, se convirtió en el amo y señor a la hora de cobrar los penales. Convirtió ejecuciones clave bajo extrema presión, incluyendo las tandas de definición contra Países Bajos y Francia.

Historial Completo

Si se evalúa la totalidad de sus carreras mundialistas debe tomarse en cuenta que Maradona participó en cuatro ediciones (1982, 1986, 1990, 1994); Messi en cinco ediciones (2006, 2010, 2014, 2018, 2022), los números históricos acumulados son los siguientes:

Lionel Messi: 26 partidos (récord histórico del torneo), 13 goles y 8 asistencias. Además del título en 2022. Guió a Argentina al subcampeonato en Brasil 2014, donde también ganó el Balón de Oro del torneo.

Diego Maradona en 21 partidos metió 8 goles y 8 asistencias. Además del título en 1986, lideró con el tobillo inflamado a un equipo limitado hasta la final de Italia 1990.

La hora de las evaluaciones

Llega el momento de evaluar la actuación de estos dos monstruos del balompié en una sola edición. Así tenemos que la versión de Maradona en México 1986 fue ligeramente más determinante debido al contexto de la época y la espectacularidad para resolver partidos por cuenta propia en el juego dinámico.

Si se evalúa el impacto histórico y sostenido, Messi supera la escala al haber sostenido a Argentina en la élite mundial durante casi dos décadas, sumando más goles y partidos disputados.

Falta saber si Messi, ahora en su sexta participación, tendrá el empuje, la fuerza física y sus deseos por brillar como lo hizo en la última edición del campeonato en Catar 2022 donde fue la luz que brilló para que su país conquistara su segunda Copa Mundial.