Mundial 2026: ¿Qué pasó con los campeones de 2022?

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La selección argentina que conquistó el Mundial de Qatar 2022 quedó grabada para siempre en la memoria de los aficionados y no es para menos. Aquel equipo liderado por Lionel Messi rompió una sequía de 36 años y devolvió la Copa del Mundo al país en una de las finales más emocionantes de la historia de este deporte.

Sin embargo, el paso del tiempo ha traído cambios inevitables y notables tras cuatro años. De cara al Mundial 2026, varios integrantes de aquella histórica plantilla ya no forman parte del proyecto de la albiceleste.

Especialmente, esto se debe a que, entre retiros, decisiones técnicas, cambios generacionales y distintas circunstancias deportivas, algunos de los héroes de Qatar no tendrán la oportunidad de defender la corona mundial.

Argentina - Campeones del mundo

Uno de los nombres más destacados es el de Ángel Di María. El extremo puso fin a su etapa en la selección después de convertirse en una de las figuras más decisivas de la era de Lionel Scaloni. Su gol en la final ante Francia quedó inmortalizado en la historia del fútbol argentino y actualmente juega en Rosario Central.

También aparecen Franco Armani, Juan Foyth, Paulo Dybala, Ángel Correa, Alejandro Gómez, Marcos Acuña, Guido Rodríguez y Germán Pezzella. Todos ellos fueron parte del plantel campeón del mundo, aunque por distintos motivos no lograron mantenerse en la lista rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

La ausencia de estos futbolistas no disminuye su legado dentro de la selección argentina. Cada uno aportó en momentos clave durante el ciclo que culminó con la conquista de la tercera estrella.

Finalmente, mientras una nueva generación se prepara para afrontar el desafío de 2026, los campeones que quedaron fuera seguirán ocupando un lugar privilegiado en la historia del fútbol argentino.