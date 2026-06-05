A días de Mundial 2026: FIFA pretende cambiar las ceremonias de aperturas

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La FIFA a días del comuenzo del Mundial 2026 se lanzó una nueva visión para los actos protocolares previos a los encuentros del máximo torneo del balompié de selecciones. El ente rediseñó la ceremonia de apertura con la intención de estrechar los vínculos entre los protagonistas del juego y los aficionados.

¿Cómo será la nueva ceremonia?

Inspirada en la música del Álbum Oficial de la Copa Mundial 2026, la ceremonia implementará un concepto inmersivo de 360 grados. El diseño garantizará que los espectadores disfruten de una perspectiva única y atractiva desde cualquier sector de las tribunas, apoyándose en el uso de enormes banderas nacionales y elementos escenográficos distribuidos estratégicamente sobre el césped.

Los futbolistas y el cuerpo arbitral ingresarán a la cancha a través de un arco especial ubicado del lado más cercano a su túnel de acceso, acompañados por los niños escoltas del programa juvenil de la FIFA.

El despliegue visual incluirá una pancarta principal en el círculo central, banderas portátiles para el público y la proyección de la marca oficial del torneo por todo el campo.

Todos al círculo central para los himnos

La modificación más significativa del nuevo protocolo afectará el momento de los himnos nacionales. A partir de esta edición del Mundial 2026, todos los jugadores seleccionados en la convocatoria de cada partido se reunirá alrededor de la pancarta del círculo central de cara a las tribunas.

"El hecho de que todos los jugadores y árbitros se miren entre sí en el círculo central durante los himnos nacionales creará un momento de unidad, orgullo y emoción que pertenece verdaderamente a los equipos y a todos los presentes en el estadio", destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. "La Copa Mundial de la FIFA es para cada jugador y cada aficionado, y esta nueva ceremonia previa al partido lo refleja".

Una vez concluidos los himnos, el protocolo continuará con los rituales tradicionales, como el saludo de juego limpio (fair play), las fotografías oficiales de los equipos titulares y el sorteo de campo entre los capitanes.