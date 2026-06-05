Mundial 2026: Todo lo que debes saber del "Trionda", balón oficial del evento

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La Copa del Mundo 2026 estará llena de cosas inéditas, incluyendo su balón oficial "Trionda" , que contará con una tecnología avanzada para tener mayor certeza en jugadas puntuales.

Falta exactamente una semana para que empiece a girar el balón en el máximo evento de selecciones y a continuación te contaremos todos los detalles, desde lo estético, hasta lo tecnológico.

Adidas presenta un "Trionda" muy colorido

Nuevamente la empresa encargada de diseñar el balón oficial, fue Adidas, quienes se dieron la tarea de unificar a los tres países anfitriones en la forma esférica, iniciando desde su nombre, "Trionda", una palabra española que significa tres olas.

En el diseño se encargaron de realizar una especie de remolino colorido con tres tonos diferentes: el rojo representativo de Canadá, el verde de México y el azul con las estrellas representativo de Estados Unidos. Evidentemente, también fue incluido el logo oficial del torneo.

Tecnología de primera en el "Trionda"

Otro dato importante, es el aspecto tecnológico, contando con unos sensores en la parte interna que son capaces de calcular 500 datos por segundo, para tener resultados certeros en tiempo real sobre jugadas específicas, como los fueras de juego o los goles (saber exactamente cuando el balón cruza la línea.

Aunado a eso, también se podrá determinar la fuerza con la que sea pateado el balón y el efecto que tome. Cabe destacar que en el Mundial anterior también se utilizaron unos sensores, pero con un sistema cableado, que no era tan moderno como el que se aplicó en esta oportunidad con la inteligencia artificial.

¿Ocasionará problemas con el movimiento del balón?

Evidentemente, tanto FIFA como Adidas, se aseguraron de que luzca y ruede como un balón tradicional, pero recientemente se compartió un video en el que se aprecia a los esféricos con poca fuerza en el rebote.

No obstante, habrá que esperar que inicie el torneo, el próximo 11 de junio para comprobar si realmente la fuerza del balón fue afectada o simplemente se trató de problemas específicos con los compartidos recientemente o con el césped.